Com uma trajetória de 30 anos na vida pública e uma ficha limpa, Marcelo Batista (PP) oficializa sua candidatura à prefeitura de Quissamã para as eleições de 2024

Com uma trajetória de 30 anos na vida pública e uma ficha limpa, Marcelo Batista (PP) oficializa sua candidatura à prefeitura de Quissamã para as eleições de 2024Foto: Divulgação

Publicado 31/08/2024 14:59

Quissamã – “Tenho orgulho do trabalho que desenvolvemos ao longo dos anos e sei que podemos fazer ainda mais. Nossa prioridade é garantir que Quissamã continue avançando, com uma gestão eficiente, sem desperdícios e com foco em resultados que impactem diretamente a vida das pessoas”, afirmou Batista.

Com uma trajetória de 30 anos na vida pública e uma ficha limpa, Marcelo Batista (PP) oficializa sua candidatura à prefeitura de Quissamã para as eleições de 2024. Ao lado de Sabrine Santos Pereira (PDT), sua candidata à vice-prefeita, Batista se apresenta como um nome forte, capaz de dar continuidade e ampliar os avanços obtidos nos últimos anos sob a gestão da atual prefeita Fátima Pacheco. Nascido e criado em Morro Alto, área rural do município, Batista traz em seu histórico o trabalho como agricultor, servidor público, vereador, presidente da Câmara e secretário de Obras, Agricultura e Governo.

Em entrevista ao jornal O DIA, Marcelo Batista destacou sua experiência em diversas áreas da administração pública e reforçou seu compromisso com o desenvolvimento sustentável de Quissamã, afirmando que sua gestão será marcada pela transparência, diálogo com a comunidade e foco na melhoria da qualidade de vida da população.

Com um histórico de dedicação à vida pública e um plano de governo focado em resultados, Marcelo Batista se apresenta como um candidato experiente e preparado para liderar Quissamã em um novo ciclo de crescimento e desenvolvimento. “Quero ver Quissamã prosperar, com uma gestão comprometida com o bem-estar de todos. Estamos prontos para enfrentar os desafios e construir uma cidade cada vez melhor”, concluiu.

ENTREVISTA

O DIA – Quais serão as suas prioridades para melhorar o atendimento na rede de saúde pública do município? Como pretende reduzir as filas e melhorar o acesso aos especialistas?

MARCELO BATISTA: “Temos uma Saúde de referência na região. Em 2023, tivemos uma média superior a 90 mil procedimentos a cada quadrimestre em nosso hospital, que atende pacientes de nossa cidade e municípios vizinhos, totalizando quase 300 mil atendimentos anuais, entre emergências, exames, triagens e cirurgias. É uma Saúde de qualidade, sempre com atenção máxima do Governo Municipal, reconhecida por prêmios estaduais e nacionais. Agradecemos aos profissionais do setor pela dedicação e respeito com os pacientes. Na Atenção Básica, Vacinação e programas, alcançamos excelentes resultados. Estamos construindo uma nova unidade de saúde no bairro da Penha, reformamos outras unidades, sempre pensando no bem-estar da população. No nosso plano de governo, destaco a criação do Centro de Imagem e da Casa do Paciente Oncológico.”

Quais são seus planos para melhorar a qualidade do ensino nas escolas municipais e elevar os índices de desempenho dos estudantes?

“Estamos orgulhosos de ter uma Educação nota 10 em Quissamã. Alcançamos a melhor nota do Norte Fluminense no Ideb e estamos bem posicionados entre todos os municípios do Rio de Janeiro. Fomos premiados em nível estadual e nacional, reflexo de um trabalho contínuo ao longo dos últimos sete anos e meio. Reformamos todas as unidades escolares e construímos a maior creche do município. Valorizamos nossos profissionais com plano de cargos, salários e bolsas de especialização. Introduzimos tecnologia nas salas de aula, com tablets para alunos, notebooks para professores, lousas interativas e laboratórios modernos. Oferecemos alimentação de qualidade, uniformes novos e material escolar completo. Vamos expandir o ensino em tempo integral para todas as escolas e ampliar a rede de creches com mais três unidades em Machadinha, Piteiras e Barra do Furado. Também fortaleceremos a assistência psicopedagógica com a expansão do Centrinho.”

Como sua gestão pretende priorizar a pavimentação e manutenção das vias públicas, especialmente em bairros mais afastados?

“Investimos mais de R$ 50 milhões em Obras nos últimos anos. Urbanizamos Caxias, o bairro mais populoso do município, com saneamento básico, nova rede de drenagem, asfaltamento e calçadas padronizadas. Esse serviço será expandido para Barra do Furado e Sítio Quissamã 2, em parceria com o Governo do Estado. Nosso plano prevê expansão para Santa Catarina e Piteiras. Neste segundo mandato, entregamos novas pontes nos bairros rurais Canto de Santo Antônio e Machado, e calçamos ruas em Visgueiro, Sítio Boa Vista, Bonfim, Morrinhos, Mutum e Praia de João Francisco. Estamos pavimentando Beira de Lagoa e continuaremos priorizando obras que melhorem a infraestrutura e qualidade de vida em todos os bairros.”

O que será feito para resolver a questão do saneamento básico, incluindo a ampliação da rede de esgoto e o tratamento de águas residuais?

“Quissamã é a cidade mais sustentável do Estado do Rio, com investimentos significativos em saneamento básico. Urbanizamos o bairro de Caxias com mais de R$ 10 milhões investidos em saneamento, drenagem, asfaltamento e calçadas padronizadas. Em Barra do Furado, o formato será o mesmo, modernizando estruturas com mais de 30 anos. No Sítio Quissamã II, iniciamos obras de urbanização com o Governo do Estado, incluindo drenagem, pavimentação e rede de esgoto, solucionando problemas históricos como alagamentos. Também entregamos a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Praia/Penha. Nosso plano inclui levar a urbanização para Santa Catarina, Piteiras e outros bairros, ampliando a cobertura de saneamento e infraestrutura.”

Quais estratégias serão implementadas para fomentar o turismo local e atrair mais visitantes à cidade, contribuindo para a economia?

“O Turismo é uma vocação de Quissamã e criamos o projeto Viver Quissamã para qualificar profissionais do setor e promover um roteiro turístico atrativo. Nosso plano inclui incentivar projetos de turismo sustentável nas unidades de conservação municipais e nacional, como o PARNA Jurubatiba, e desenvolver o turismo étnico, rural, histórico e cultural. Um dos nossos projetos é o Circuito Canal Campos-Macaé, que inclui a construção de decks para passeios de barco do Museu à Machadinha, potencializando a beleza natural e o patrimônio histórico do município.”

Como sua gestão pretende incentivar o crescimento econômico local e atrair novas empresas para a cidade?

“Nosso foco é atrair empresas e diversificar a economia local, oferecendo incentivos fiscais e revitalizando as Zonas Especiais de Negócios para pequenos empreendimentos próximos ao perímetro urbano. Vamos criar a Casa do Trabalhador para qualificação profissional e o Balcão de Empregos, incluindo vagas nas áreas petrolíferas e portuárias. Investimos em cartões de material escolar e de reforma de casas, injetando recursos no comércio local, e tivemos sucesso com o microcrédito, com mais de 50 aprovações. Queremos fortalecer a economia local com apoio aos pequenos negócios e geração de empregos.”

O que será feito para valorizar e promover a cultura local, incluindo a preservação de patrimônios históricos e a realização de eventos culturais?

“Quissamã é uma cidade rica em cultura. Reformamos o Museu Casa Quissamã e outros espaços culturais, preservando nossa história e recebendo turistas regularmente. No Complexo de Machadinha, apoiamos projetos como o Jongo, valorizando as tradições. Planejamos modernizar nossos espaços culturais e valorizar ainda mais o artista local. Oferecemos oficinas culturais para mais de 700 alunos e queremos expandir essa oferta. Temos também o projeto de desenvolver o Festival de Folclore com apresentações itinerantes nos bairros, como boi malhadinho, fado, jongo e capoeira, entre outras manifestações do folclore regional.”

Quais serão suas políticas para gerar mais empregos e oportunidades de renda para os moradores, especialmente para os jovens?

“Criamos o maior programa de primeiro emprego de Quissamã, o Juventude Ativa, com mais de 400 vagas e cursos profissionalizantes, preparando jovens para o mercado de trabalho. Investimos na oferta de cursos, entregando mais de 700 certificados nos últimos anos. Vamos expandir a qualificação com a Casa do Trabalhador e lançar o programa Tô Chegando, que apoiará jovens empreendedores com até R$ 8 mil. Queremos que os jovens de Quissamã tenham oportunidades reais de crescimento profissional e desenvolvimento.”

Quais são suas propostas para aumentar a segurança pública e reduzir a criminalidade na cidade?

“Quissamã ainda preserva características de cidade do interior, e trabalhamos para manter essa tranquilidade. Reforçamos a Guarda Municipal com novos veículos, equipamentos, plano de cargos e cursos de qualificação. Em parceria com o Governo do Estado, conseguimos instalar a 5ª Cia da Polícia Militar e introduzimos os programas Proeis e RAS, que reforçam o efetivo da PM e da Polícia Civil no município. Neste ano, lançamos o Programa Segurança nas Escolas, com catracas, câmeras de vigilância, reconhecimento facial e monitoramento de transporte escolar. Vamos ampliar o sistema de câmeras de monitoramento e solicitar o Segurança Presente para fortalecer ainda mais a segurança pública.”

Como sua gestão irá ampliar e melhorar os programas sociais existentes para atender melhor às famílias em situação de vulnerabilidade?

“Vamos manter e expandir a política social em Quissamã, com programas que garantem alimentos na mesa das famílias e criam oportunidades. Investimos R$ 1,5 milhão mensalmente em programas sociais que beneficiam todas as faixas etárias, movimentando a economia local. Ampliamos a rede social com a inauguração de novas unidades da Casa Social e centros de referência, e planejamos mais duas unidades para Morro Alto e Machadinha. Também criamos o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam), ampliando a rede de proteção e assistência.”

Qual será sua prioridade número um caso seja eleito? Como essa prioridade beneficiará diretamente a população?

“Minha prioridade número um será garantir que todas as áreas essenciais para o bem-estar da população recebam atenção e recursos adequados. Acreditamos que uma gestão eficaz deve equilibrar as demandas de Saúde, Educação, Segurança e Infraestrutura, promovendo um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Continuaremos aprimorando esses serviços, assegurando acesso a saúde de qualidade, educação de excelência e segurança para todos. Isso não só melhora a qualidade de vida, mas também fortalece a harmonia social e o desenvolvimento econômico, beneficiando diretamente a população de Quissamã.”

Como você enxerga a importância da relação entre o Executivo e o Legislativo? Como pretende trabalhar em conjunto com a Câmara para garantir a aprovação de projetos importantes?

“Os poderes são independentes, mas devem trabalhar de forma harmônica e respeitosa para garantir a qualidade de vida da população. Em Quissamã, mantemos uma relação colaborativa com a Câmara de Vereadores. Não há espaço para conflitos entre Prefeitura e vereadores; divergências são resolvidas com diálogo e cooperação. Além disso, a prefeita Fátima Pacheco, como presidente do Consórcio de Saúde e vice-presidente do Consórcio de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense, tem garantido recursos e ações com o Governo Federal e do Estado, que impactam diretamente no desenvolvimento de Quissamã.”

Quais são os principais desafios que o município enfrenta hoje e como você pretende superá-los?

“Os desafios de Quissamã são equilibrar desenvolvimento e preservação, garantindo infraestrutura moderna sem perder o charme de cidade do interior. Nosso plano é ampliar a urbanização, saneamento, e turismo sustentável, tudo alinhado com a preservação ambiental. Para a economia, queremos atrair empresas, apoiar pequenos negócios e criar empregos. Na segurança, continuaremos a investir em tecnologia e na Guarda Municipal. Em todas as áreas, o foco será manter o padrão de excelência e expandir serviços para atender ainda melhor a população, superando desafios com planejamento e gestão eficiente.”