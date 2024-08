Vagas serão disponibilizadas por sorteio público e prazo de inscrição segue até 2 de setembro - Foto: Ilustração

Vagas serão disponibilizadas por sorteio público e prazo de inscrição segue até 2 de setembroFoto: Ilustração

Publicado 28/08/2024 14:54

Quissamã - O Instituto Federal Fluminense (IFF) está com inscrições abertas para 109 vagas em Cursos Técnicos Concomitantes para o 2º semestre de 2024. O destaque vai para o campus de Quissamã, que oferece o curso de Eletromecânica no turno da noite. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 2 de setembro pelo site [inscricoes.iff.edu.br](https://inscricoes.iff.edu.br) ou presencialmente nos campi de Campos Centro, Quissamã e São João da Barra.

Podem se inscrever candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou estejam cursando, pelo menos, o 2º ano do Ensino Médio ou curso equivalente, tanto em modalidades regulares quanto na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Os cursos disponíveis são: Estradas e Telecomunicações (Campus Campos Centro, turno da noite), Eletromecânica (Campus Quissamã, turno da noite) e Eletromecânica (Campus São João da Barra, turno da tarde).

A seleção será realizada através de um Sorteio Público Eletrônico, que acontecerá no dia 5 de setembro, às 11h, transmitido ao vivo pelo canal oficial IFFTube no YouTube.

Para esclarecer dúvidas, os candidatos podem utilizar o WhatsApp disponível no site do IFF. Mais detalhes podem ser encontrados no Edital N.º 171/2024, disponível no Portal de Seleções do IFF.