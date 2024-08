Desde o lançamento de seu primeiro livro, "O Sal do Amor", há um ano, Gil tem representado com orgulho as mulheres de sua cidade - Foto: Divulgação

Publicado 23/08/2024 11:19

Quissamã - Gil Lourenço, educadora e residente em Quissamã, tem se destacado no universo literário com seus poemas que exploram temas como amor, erotismo, resistência e empoderamento. Desde o lançamento de seu primeiro livro, “O Sal do Amor”, há um ano, Gil tem representado com orgulho as mulheres de sua cidade em diversos eventos literários.

Em 2024, a autora teve a oportunidade de marcar presença na Bienal do Livro da Bahia, na Feira do Livro de São Paulo e na FLIPELÔ, em Salvador. O próximo grande evento em sua agenda é o VII Encontro Nacional do Mulherio das Letras, em Belém do Pará, seguido pela 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo e pela FLIP, em Paraty.

Além de seus poemas, Gil está explorando novos gêneros literários e já faz parte de várias coletâneas, como “Dias de chuva são assim”, “Doce Feito Caju”, “Inspirações Poéticas II”, e muitas outras. Com lançamentos agendados para a Bienal e a FLIP, a autora está se consolidando cada vez mais como uma voz importante na literatura brasileira.

Gil Lourenço está comprometida em usar sua escrita como um meio de empoderamento e transformação social, buscando representar as mulheres em um cenário literário ainda desigual entre gêneros.