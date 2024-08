Nova candidata a vice-prefeita na chapa governista, Sabrine Pereira se mostrou confiante nesta nova etapa no grupo político capitaneado pela prefeita Fátima Pacheco - Foto: Divulgação

Publicado 21/08/2024 11:43 | Atualizado 21/08/2024 11:43

Quissamã - Na mais recente reviravolta da eleição para a Prefeitura de Quissamã, a chapa governista anunciou uma mudança significativa em sua composição. Tânia Magalhães (União), que inicialmente concorria ao cargo de vice-prefeita ao lado de Marcelo Batista (PP), decidiu retirar sua candidatura devido a questões pessoais. A vaga deixada por Tânia será ocupada por Sabrine Pereira (PDT), ex-subsecretária de Saúde do município e agora candidata a vice-prefeita.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Tânia Magalhães expressou seu compromisso contínuo com o grupo e afirmou que continuará apoiando a campanha de Marcelo Batista: “Estou me afastando da candidatura por motivos pessoais, mas permanecerei engajada em visitar e dialogar com a população para garantir o sucesso da nossa chapa”.

Marcelo Batista, atual vice-prefeito e candidato a prefeito, reconheceu a importância do trabalho de Tânia e acolheu Sabrine Pereira com entusiasmo: “A Tânia fez um trabalho valioso na área social e sua presença foi crucial. Agradeço à Sabrine por aceitar o desafio. Ela tem uma trajetória de sucesso na Saúde e está pronta para continuar o trabalho em prol da nossa comunidade”, disse Batista.

Sabrine Pereira, nova candidata a vice-prefeita, demonstrou confiança na continuidade do projeto governista liderado pela prefeita Fátima Pacheco: “Estou comprometida com o projeto e ansiosa para trabalhar com dedicação e responsabilidade para avançar com as metas de nossa cidade”, afirmou.