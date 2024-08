Município supera desafios e conquista o 1º lugar na região, destacando-se no cenário educacional do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Publicado 15/08/2024 13:32

Quissamã - Quissamã ficou em 1º lugar entre os municípios da Região Norte Fluminense na avaliação do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 2023. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (14) pelo Ministério da Educação e reflete os avanços da rede municipal em recompor a aprendizagem dos alunos após os desafios impostos pela pandemia de COVID-19.



Nos anos iniciais, a nota foi 6.0 atingindo a meta do Plano Municipal de Educação e colocando o município em 20º lugar em todo o estado do Rio. Em 2021, num cenário pós-pandêmico, o município obteve a nota de 5.2. Agora, em 2023, com a recuperação dos índices, Quissamã mostra que as iniciativas implementadas para a educação estão gerando resultados positivos. Nos anos finais - do 6º ao 9º ano - a nota de Quissamã foi 4.8 colocando o município também em primeiro lugar na região e na vigésima nona posição no ranking estadual.

"IDEB de 6.0 é um marco que nos enche de orgulho, mas sabemos que podemos e vamos alcançar resultados ainda maiores. Investir em educação é investir no futuro de Quissamã, e estamos firmes nesse propósito”, frisou a prefeita Fátima Pacheco.



A escola com maior nota foi a Tânia Regina de Paula, no bairro Piteiras: 6.6, superando a meta e média geral do município. O maior crescimento foi da Escola Municipal Felizarda Maria da Conceição Azevedo,em Machadinha, comunidade Quilombola. É a segunda participação da escola na avaliação do Ideb, e a evolução foi de 4.5 em 2021 para 6.5 em 2023. A terceira maior nota do município nos anos iniciais, 6.3, foi da Escola Municipal Nelita Barcellos dos Santos, que obteve a melhor nota dos anos finais 5.6. A unidade é classificada pelo governo federal como escola do campo.

A secretária de Educação Helena Lima comentou o resultado. “Os anos finais do ensino fundamental são sempre um grande desafio, principalmente após período de pandemia, onde os alunos, para além da aprendizagem, estão tendo que lidar com questões sócio emocionais, que têm sido uma prioridade no nosso trabalho, mas que demonstra uma constância do processo de aprendizagem, garantindo ainda o primeiro lugar no Norte Fluminense”, destacou a secretária de Educação.



Em 2022, o projeto "Parada Pedagógica" foi lançado pela secretaria municipal de Educação (SEMED) e gerido pela Coordenação de Gestão Pedagógica (Cogep) com a proposta de mitigar as perdas de aprendizagem causadas pela pandemia, atendendo mais de 3 mil alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas 16 unidades de ensino do município.



A recomposição de aprendizagem do município foi reconhecida em iniciativa da Unesco, reforçando o compromisso de Quissamã com a qualidade do ensino. A rede municipal atende mais de 4 mil alunos e, nos últimos anos, recebeu investimentos em infraestrutura e tecnologia, com a introdução de tablets para estudantes, notebooks para professores, lousas digitais e ar-condicionado em todas as salas de aula. A secretária de Educação Helena Lima comentou o resultado. “Os anos finais do ensino fundamental são sempre um grande desafio, principalmente após período de pandemia, onde os alunos, para além da aprendizagem, estão tendo que lidar com questões sócio emocionais, que têm sido uma prioridade no nosso trabalho, mas que demonstra uma constância do processo de aprendizagem, garantindo ainda o primeiro lugar no Norte Fluminense”, destacou a secretária de Educação.Em 2022, o projeto "Parada Pedagógica" foi lançado pela secretaria municipal de Educação (SEMED) e gerido pela Coordenação de Gestão Pedagógica (Cogep) com a proposta de mitigar as perdas de aprendizagem causadas pela pandemia, atendendo mais de 3 mil alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas 16 unidades de ensino do município.A recomposição de aprendizagem do município foi reconhecida em iniciativa da Unesco, reforçando o compromisso de Quissamã com a qualidade do ensino. A rede municipal atende mais de 4 mil alunos e, nos últimos anos, recebeu investimentos em infraestrutura e tecnologia, com a introdução de tablets para estudantes, notebooks para professores, lousas digitais e ar-condicionado em todas as salas de aula.

