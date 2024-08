Adolescente é apreendido com drogas e dinheiro após operação da Polícia Militar na Praça do Matias, em Quissamã - Foto: Divulgação

Publicado 08/08/2024 18:54

Quissamã - Em uma operação realizada pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (8), um adolescente foi apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas na Praça do Matias, em Quissamã. A ação, conduzida pela equipe do Patamo, resultou na apreensão de drogas e dinheiro, além da identificação de um ponto de venda de entorpecentes no local.

A guarnição, munida de informações que indicavam a presença de um indivíduo conhecido pelo apelido de “Beiçudo” realizando tráfico na praça, realizou um cerco estratégico na área. Ao avistar a viatura, o suspeito, que estava sem camisa, tentou fugir em direção a uma área de mata, mas foi rapidamente interceptado pelos policiais.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o adolescente. No entanto, diante da denúncia, o menor confessou que estava traficando drogas e indicou o local onde o material estava escondido, em um quiosque desativado dentro da praça. No local, a equipe encontrou 09 sacolés de cocaína e uma quantia de R$ 110 em dinheiro.

Por se tratar de um menor de idade, a Polícia Militar entrou em contato com a mãe do jovem, que foi chamada para acompanhá-lo até a 130ª Delegacia de Polícia, onde foram tomadas as providências legais.