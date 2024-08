O pré-candidato a vice, Marcinho Pessanha, também saudou a união das pessoas em prol do melhor para o município - Foto: Divulgação

Quissamã - Quissamaenses lotaram o Clube Recreativo de Quissamã para confirmar a candidatura de Armando Carneiro (PL-RJ) para prefeito e Marcinho Pessanha (MDB-RJ) para vice-prefeito. A convenção que uniu os partidos PL, MDB, NOVO e PRD foi realizada neste sábado, às 14h, e contou com presença de deputados estaduais, como o deputado Chico Machado, e lideranças da região.

Remotamente o senador Carlos Portinho, os deputados federais Flávio Bolsonaro, Gutemberg Reis, Cris Tonieto e os deputados estaduais Felippe Poubel e Rosemverg Reis fizeram declarações firmes de apoio ao Armando Carneiro, que governou Quissamã por dois mandatos.



O pré-candidato a prefeito iniciou suas falas sob aplausos entusiasmados do público. Ele ressaltou a importância da união dos partidos e seus pré-candidatos a vereador para juntos lutarem pela prosperidade do município.



"A partir do dia 16 nós vamos iniciar a batalha para libertar Quissamã. A população não aguenta mais a opressão." disse Armando agradecendo a presença do ex-vereador de Quissamã Jorginho Barbosa, do deputado Chico Machado, do vereador de São Gonçalo, Glauber Poubel, do ex-vereador de Macaé, Luiz Fernando e outros presentes.



O pré-candidato continuou ressaltando a indignação que assola a população pela má gestão dos últimos anos. "Não é admissível uma cidade que arrecada R$ 600 milhões por ano deixar a população cada vez mais pobre. É um paradoxo que ninguém entende. Nossa cidade é rica e não tem prosperidade, educação de qualidade, e a saúde deveria ser muito melhor. Temos condições de fazer muito por quem mais precisa. Já fizemos isso no passado," lembrou Armando.



"O programa de casas populares que mudou a vida de tantas famílias acabou. O grupo que administra o município não retoma esse programa porque querem manter as pessoas escravizadas e oprimidas. Hoje não temos mais iniciativas para atrair empregos e empresas. Temos que retomar esses programas que foram abandonados. A população tem o direito de saber para onde está indo esse dinheiro, já que ninguém consegue ver no que está sendo investido" disse Armando Carneiro.



"Vamos retomar o nosso título de cidade que melhor aplicava os royalties do petróleo no Brasil. Quando administrei nossa cidade tínhamos programas reconhecidos como exemplares. Tínhamos uma cobertura de 100 % de saneamento básico. Tudo isso acabou. Temos a certeza de que a verdade será desvendada e nós juntos vamos libertar Quissamã" finalizou.



O pré-candidato a vice, Marcinho Pessanha, também saudou a união das pessoas em prol do melhor para o município.



"Os nossos pré-candidatos a vereador tem o sonho de libertar Quissamã. São pessoas valorosas e honestas que vão lutar pelo futuro da nossa cidade", disse Marcinho que ressaltou a importância de ter Armando como prefeito do município.



"Em cada canto da cidade vemos as obras que Armando fez quando era prefeito. Foi ele quem criou os programas sociais. No seu governo o idoso recebia o dobro de benefício que recebe hoje com o Programa de Assistência ao Idoso (PAI). As pessoas tinham dignidade, e eram independentes", finalizou Marcinho.