Publicado 03/08/2024 18:00 | Atualizado 03/08/2024 18:00

Quissamã - Na noite de quinta-feira (1º), o Clube Recreativo de Quissamã sediou a convenção municipal que oficializou a pré-candidatura de Marcelo Batista (PP) à Prefeitura nas eleições deste ano. O evento, caracterizado por grande mobilização política, contou com a participação de representantes dos oito partidos que formam a coligação: PP, PT, União Brasil, PSDB, Cidadania, PSD, Solidariedade e PDT.



Marcelo Batista, vice-prefeito atual com uma carreira notável como agricultor, servidor público e político, anunciou Tânia Magalhães como sua pré-candidata a vice-prefeita. Tânia é assistente social com 24 anos de serviço em Quissamã e ex-secretária de Assistência Social durante sete anos da administração da prefeita Fátima Pacheco.

Marcelo Batista e Tânia Magalhães durante a convenção municipal que oficializou suas pré-candidaturas em Quissamã Foto: Divulgação

"Enquanto a oposição quer extinguir os programas sociais, convidei Tânia, uma assistente social, para ser minha vice, com a certeza de reforçar e continuar os projetos. Iniciativas que promovem qualidade de vida e transformam vidas. Quissamã é uma cidade de oportunidades, fruto de muito trabalho e cooperação. Será ainda mais acolhedora, com mais qualidade de vida, segurança e desenvolvimento", declarou Marcelo Batista.A prefeita Fátima Pacheco destacou as conquistas de sua administração e a importância de continuar com as políticas públicas em andamento. "Este momento é crucial, lembrei da convenção de 2016, quando tivemos a coragem de transformar vidas. Hoje, após 8 anos, celebramos muitas vitórias: saúde de referência, esporte vitorioso, educação com tecnologia e infraestrutura completa, assistência social inclusiva. Nos momentos mais difíceis, financeiros e de pandemia, Marcelo foi decisivo comigo, direcionando nossas ações e obtendo milhões em emendas para nossa cidade. Marcelo é íntegro e ficha limpa. Ele não está inelegível", afirmou Fátima.Tânia Magalhães reforçou seu compromisso com a continuidade das políticas sociais. "Nos últimos oito anos, vimos muitas vidas transformadas, de crianças a idosos. Programas sociais fizeram a diferença para muitas famílias. Sim, temos ação! Sim, temos dignidade! Sim, temos oportunidade! E isso é feito com políticas públicas de qualidade. Saúde, educação, esporte e assistência social me trouxeram até aqui para reafirmar nosso direcionamento com Marcelo Batista", concluiu Tânia.A convenção também definiu os 48 candidatos a vereador que disputarão as eleições municipais de 6 de outubro de 2024 pelos partidos PP, PT, PDT e PSD. O prefeito de Italva, Léo Pelanca, compareceu ao evento, que também contou com vídeos de apoio de políticos estaduais como o deputado Doutor Luizinho (PP), a deputada Laura Carneiro (PSD), a deputada Martha Rocha (PDT), o deputado Bandeira de Melo (PSB), Lindbergh Farias (PT) e o vice-governador Thiago Pampolha (MDB).