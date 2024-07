Trancistas homenageadas no evento comemorativo do Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, em Quissamã - Foto: Divulgação

Quissamã - Nesta quinta-feira (25), Quissamã celebrou o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, juntamente com o Dia Estadual Tereza de Benguela, com um evento especial realizado no auditório da Prefeitura. Organizado pela Coordenadoria de Políticas para a Igualdade Racial, ligada à Secretaria de Assistência Social, o evento marcou também o primeiro aniversário da Coordenadoria e homenageou cinco trancistas da cidade.

A programação incluiu uma apresentação teatral sobre a vida de Maria Carolina de Jesus e um bate-papo com jovens do programa Juventude Ativa, promovendo a igualdade racial e a valorização da cultura negra.

Jovana de Azevedo, coordenadora de Igualdade Racial, destacou o trabalho das trancistas Alice, Daiane, Jaíra, Maiara e Suelen. "Estamos celebrando e reconhecendo o trabalho das trancistas, que é muito mais do que uma arte; é um símbolo de resistência e empoderamento. Nesse primeiro ano da coordenadoria, lançamos o projeto da Escola Antirracista de Quissamã, que tem mostrado um impacto positivo na comunidade e conta com a participação das trancistas", disse Jovana.

Rosemar Lemos, secretária de Assistência Social, enfatizou a importância da data. "Hoje é um dia para falar de resistência e da luta das mulheres que vêm escrevendo a história. É uma batalha diária que não pode cessar. É um orgulho ver essas mulheres trancistas vencendo a batalha cotidiana e mantendo a força e a união", afirmou Rosemar.

Luciano Lourenço, chefe de gabinete da prefeita, refletiu sobre o significado das datas comemorativas. "Toda data comemorativa nasce de um movimento histórico. Devemos refletir sobre a desigualdade persistente e o impacto da luta de mulheres negras na construção de nossa sociedade. Eventos como este servem para lembrar e refletir sobre as conquistas e os desafios enfrentados", destacou Luciano.

