Moto estava escondida em uma casa abandonada - Foto: Divulgação

Moto estava escondida em uma casa abandonadaFoto: Divulgação

Publicado 23/07/2024 14:12 | Atualizado 23/07/2024 14:13

Quissamã - No início da noite do último sábado (20), durante um patrulhamento na praia de Santa Clara, no bairro Caixa D'água, policiais militares localizaram uma motocicleta que havia sido roubada em março deste ano no município de Quissamã.

A moto, uma Honda CB-300 preta, estava escondida em uma casa abandonada na região conhecida por atividades relacionadas ao tráfico de drogas. Após a recuperação, o veículo foi conduzido para a 147ª Delegacia de Polícia (DP), onde passará por perícia antes de ser devolvido ao seu legítimo proprietário.