Produtores de leite em Quissamã recebem suporte técnico e adotam práticas modernas para aumentar a produtividade e garantir a sustentabilidade da atividade leiteiraFoto: Divulgação

Publicado 09/07/2024 12:51

Quissamã - Quissamã, cidade conhecida por sua forte produção de leite, está implementando novas medidas para aumentar a produtividade local. Com uma média diária de 8,5 mil litros de leite, dos quais 7,3 mil são fornecidos à Cooperativa Macuco através do Programa Quissamã Empreendedor, a cidade está se movendo para fortalecer sua cadeia produtiva de leite.

Os produtores de leite em Quissamã estão recebendo suporte técnico e acesso a tecnologias avançadas para aumentar a produção. O secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca destacou a importância dessas ações para garantir que Quissamã continue a se desenvolver como um polo leiteiro. Entre as iniciativas, destaca-se o Programa Balde Cheio, que aplica metodologia da Embrapa através do Sebrae, focando no desenvolvimento da pecuária leiteira em propriedades familiares. Este programa envolve também a Federação de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro e o Senar, promovendo a transferência de tecnologia e boas práticas.

Os produtores locais têm acesso a serviços veterinários especializados que garantem a saúde e o bem-estar dos animais, prevenindo doenças e aumentando a produtividade. Além disso, seguem programas de vacinação que protegem o rebanho contra doenças infecciosas, assegurando animais saudáveis. A doação de sêmen de touros geneticamente superiores ajuda a aprimorar a produção, resultando em animais mais produtivos e resistentes.

Essas ações, combinadas com o manejo adequado da pastagem e a utilização de silagem de cana-de-açúcar durante o inverno, são essenciais para o sustento dos criadores em pequenas propriedades. O 1º Dia de Campo do Programa de Assistência Técnica e Gerencial (AteG), realizado no Sítio Boa Vista, exemplifica o compromisso com a capacitação dos produtores.

"A orientação e suporte que oferecemos visam não só aumentar a produtividade, mas também garantir a sustentabilidade da atividade leiteira em Quissamã," destacou Luiz Carlos Fonseca.