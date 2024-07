Governador Cláudio Castro e autoridades locais durante a assinatura da autorização para o início das obras de urbanização no bairro Sítio Quissamã II - Foto: Divulgação

Governador Cláudio Castro e autoridades locais durante a assinatura da autorização para o início das obras de urbanização no bairro Sítio Quissamã IIFoto: Divulgação

Publicado 05/07/2024 14:07

Quissamã - Nesta sexta-feira (5), o governador Cláudio Castro e o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, juntamente com a prefeita Fátima Pacheco, o vice-prefeito Marcelo Batista, e diversas autoridades locais, assinaram a autorização para o início das obras de urbanização do bairro Sítio Quissamã II em Quissamã. Com um investimento de cerca de R$ 12 milhões, o projeto beneficiará 200 famílias através da construção de redes de esgoto e drenagem pluvial, além do calçamento das ruas.



“É impossível não se sensibilizar com a situação de um bairro como este, que há anos clama por melhorias. Estamos aqui para realizar o sonho de muitos, garantindo que cada chuva não traga mais preocupações. Até dezembro do ano que vem, entregaremos esta obra completa”, declarou o governador Cláudio Castro.



A iniciativa resulta de uma parceria entre o Governo do Estado, via Secretaria de Estado de Habitação, e a Prefeitura de Quissamã, com o objetivo de resolver problemas crônicos como alagamentos e a falta de infraestrutura básica.



“A partir de hoje, a urbanização do Sítio Quissamã II é uma realidade. Nosso interior sempre foi esquecido, mas graças à parceria com o governador Cláudio Castro e ao apoio de Rodrigo Bacellar, estamos iniciando uma obra que marcará nossa cidade”, afirmou a prefeita Fátima Pacheco.

Governador Cláudio Castro e autoridades locais durante a assinatura da autorização para o início das obras de urbanização no bairro Sítio Quissamã II Foto: Divulgação

O projeto inclui urbanização, drenagem, pavimentação e rede de esgoto, prometendo melhorar significativamente a qualidade de vida dos moradores. O presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, enfatizou que a nova abordagem visa atender todos os municípios, independente de sua densidade eleitoral.



“Hoje, estamos aqui para transformar a vida de um bairro inteiro e cuidar da população de Quissamã. Com trabalho e dedicação, mudanças significativas são possíveis”, ressaltou Bacellar.



O vice-prefeito Marcelo Batista destacou a importância das parcerias para o desenvolvimento local. “Estamos testemunhando o início de uma obra que resolverá problemas crônicos de infraestrutura e elevará a qualidade de vida dos moradores”, destacou Batista.



Para o deputado estadual e secretário estadual de Habitação, Bruno Dauaire, o projeto representa um avanço significativo para a comunidade. “Essa obra vai tirar muita gente da lama e trazer qualidade de vida. É um exemplo de como a articulação entre os governos pode promover transformações”, afirmou Dauaire.



As máquinas devem começar a operar nos próximos dias, iniciando as obras esperadas pelos moradores do Sítio Quissamã II. A expectativa é que essas intervenções resolvam problemas antigos e proporcionem um ambiente mais seguro e saudável para todos os habitantes do bairro.



Também participaram da solenidade de lançamento da obra o secretário de Obras de Quissamã, Juninho Selem, e outros secretários; o presidente da Câmara de Quissamã, Fábio Castro, e demais vereadores; o secretário estadual de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi; o deputado estadual e secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas; o presidente da CEHAB-RJ, Reginaldo Jardim, e o prefeito de Carapebus, Bernard Tavares.









O projeto inclui urbanização, drenagem, pavimentação e rede de esgoto, prometendo melhorar significativamente a qualidade de vida dos moradores. O presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, enfatizou que a nova abordagem visa atender todos os municípios, independente de sua densidade eleitoral.“Hoje, estamos aqui para transformar a vida de um bairro inteiro e cuidar da população de Quissamã. Com trabalho e dedicação, mudanças significativas são possíveis”, ressaltou Bacellar.O vice-prefeito Marcelo Batista destacou a importância das parcerias para o desenvolvimento local. “Estamos testemunhando o início de uma obra que resolverá problemas crônicos de infraestrutura e elevará a qualidade de vida dos moradores”, destacou Batista.Para o deputado estadual e secretário estadual de Habitação, Bruno Dauaire, o projeto representa um avanço significativo para a comunidade. “Essa obra vai tirar muita gente da lama e trazer qualidade de vida. É um exemplo de como a articulação entre os governos pode promover transformações”, afirmou Dauaire.As máquinas devem começar a operar nos próximos dias, iniciando as obras esperadas pelos moradores do Sítio Quissamã II. A expectativa é que essas intervenções resolvam problemas antigos e proporcionem um ambiente mais seguro e saudável para todos os habitantes do bairro.Também participaram da solenidade de lançamento da obra o secretário de Obras de Quissamã, Juninho Selem, e outros secretários; o presidente da Câmara de Quissamã, Fábio Castro, e demais vereadores; o secretário estadual de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi; o deputado estadual e secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas; o presidente da CEHAB-RJ, Reginaldo Jardim, e o prefeito de Carapebus, Bernard Tavares.