Quissamã faz último treino antes de estreia no Brasil Soccer Cup Sub-16 Foto: Divulgação

Publicado 04/07/2024 14:21

Quissamã - O time sub-16 de Quissamã está nos preparativos finais para o Brasil Soccer Cup Sub-16, que será realizado de 6 a 8 de julho no município. A competição, que acontecerá no Estádio Municipal Antônio Carneiro da Silva, o Carneirão, com apoio da Prefeitura de Quissamã, através da Secretaria de Esporte e Juventude, promete movimentar a cidade e reunir talentos do futebol. A entrada é gratuita.



A poucos dias da tão esperada estreia no campeonato, que acontece no sábado (6), às 13h, contra o Búzios, a equipe quissamaense, composta por 22 atletas, está focada em aprimorar suas táticas de jogo, formações, linha defensiva, finalização, movimentação e comunicação em campo. Sob a orientação dos técnicos Luciano Cardim e Genilson Tutuca, os jovens jogadores têm mostrado uma evolução significativa nos últimos quatro meses.

Luciano Cardim destacou a dedicação e evolução dos atletas. "Essa rotina de treinamento a gente já vem trabalhando com eles há pelo menos quatro meses, fazendo a preparação física, academia, treinamentos táticos e coletivos. Os garotos avançaram muito, é nítido ver a diferença deles lá no início e agora nessa reta final e está muito bem trabalhado e elaborado", disse.Integrando o grupo D, Quissamã enfrenta adversários de peso, incluindo Flamengo, Verde Austin e Búzios. Os jogos serão transmitidos ao vivo pelo canal da Liga Macaense de Desportos (LMD) no YouTube, e as partidas do Flamengo poderão ser acompanhadas pela FLA TV. (Confira a tabela no final do texto).Segundo Luciano, a expectativa dos jovens é alta, especialmente com a presença do Flamengo no grupo. "Quando a gente soube que o Flamengo ia vir para cá, ficamos felizes, mais motivados ainda, porque enfrentar um clube desta grandeza não é fácil, mas é motivacional. Vai ser um jogo muito especial, oportunidade para os garotos de, quem sabe, conseguirem uma oportunidade de fazer um teste no Flamengo, ficar um tempo treinando. É uma oportunidade muito grande para eles", comentou Cardim.Organizada pela Liga Macaense de Desportos (LMD) e supervisionada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), a competição tem como objetivo promover a integração de jovens atletas das categorias de base. Além de Quissamã e Flamengo, clubes renomados como Corinthians, Santos, Atlético MG, Palmeiras, Vasco e Botafogo também participarão do torneio, que está dividido em oito grupos, cada um com quatro equipes.A primeira fase ocorrerá de 6 a 8 de julho, com os times jogando entre si dentro de seus grupos. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as oitavas de final, que serão disputadas no dia 10 de julho nas cidades-sede. As quartas de final, semifinais e a grande final estão programadas para os dias 11, 12 e 13 de julho, respectivamente.