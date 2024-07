Com comidas típicas, danças tradicionais e diversas atrações, o primeiro dia do evento foi um sucesso - Foto: Divulgação

Publicado 04/07/2024 14:12

Quissamã - Nesta quarta-feira (3), a Prefeitura de Quissamã, através da secretaria de Educação, deu início ao aguardado Arraiá da Educação, um evento gratuito que traz o melhor das festas juninas ao pátio da Igreja Matriz Nossa Senhora do Desterro. Com comidas típicas, danças tradicionais e diversas atrações, o primeiro dia do evento foi um sucesso. Nesta quinta-feira (4), tem Trio ForróZÃO.

A atração mais esperada da noite foi a cantora Solange Almeida, que atraiu uma multidão para o espaço e comoveu o público com suas palavras.

“Muito feliz de estar aqui hoje em Quissamã. Como mulher nordestina, saber que tem uma cidade no interior do Rio que fortalece a nossa cultura é um orgulho muito grande. Sei que a prefeita daqui é uma mulher aguerrida, então escolhi me vestir de uma mulher nordestina para representar ela hoje”, disse Solange Almeida.

Os visitantes podem desfrutar de delícias como pipoca, churros, batata frita e cocada, enquanto participavam de atividades como rifas, correio do amor e visitavam barraquinhas de artesanato, repletas de brinquedos e acessórios. Além disso, um espaço instagramável foi preparado para que todos pudessem registrar os momentos.

O Arraiá da Educação continua nesta quinta-feira (4), com apresentações das escolas e convidados a partir das 18h30. Entre os destaques estão o CMEI Raquel Maria, Creche Rachel Francisca, as escolas municipais Prof. Regina Celi, Prof. Miguel Ângelo, Prof. Tânia Regina, Prof. Maria Ilka, Ciep Brizolão 465, Centro Educacional Nova Escola (CENE), Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro (CNEC), Bloco As Poderosas, Programas de Atenção ao Idoso e Juventude Ativa. O encerramento será com o show do Trio ForróZÃO, às 22h.