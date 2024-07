Quissamã em destaque: Anderssa Lourenço é premiada no Prêmio Lendas 2024 nas Artes Marciais - Foto: Divulgação

Publicado 02/07/2024 09:43

Quissamã - Quissamã se destaca no cenário nacional das artes marciais. A atleta quissamaense Anderssa Lourenço, praticante de taekwondo, foi agraciada com o Prêmio Lendas, Melhores do Ano nas Artes Marciais 2024. Este reconhecimento, organizado pelo Sindicato de Lutas do Rio de Janeiro (SINDILUTAS), homenageia atletas masters e seniors de todas as federações.

A cerimônia de premiação aconteceu no domingo, 30 de junho, no Espaço Hall, no Rio de Janeiro. O evento contou com a presença de figuras renomadas como Murilo Bustamante, os irmãos Rodrigo e Rogério Nogueira no MMA, Ricardo Libório, Rafael Carino no Jiu-Jitsu, Rafaela Silva no Judô, Mestre Camisa na Capoeira, GMs Yong Min Kim e Kim Jung Roul no Taekwondo, Marcio Cromado na Luta Livre, entre outros como Thales Leite, Ketlen Vieira e Alexandre Pequeno.

Em 2023, ano de avaliação para a premiação, Anderssa participou de diversas competições nacionais e internacionais, sendo contemplada com o Bolsa Atleta, um programa que oferece suporte financeiro a esportistas de modalidades individuais e coletivas.

“Com muita dedicação e apoio, construí minha trajetória no esporte. Contar com o incentivo de pessoas como o mestre Joelson Galson foi fundamental. Representar Quissamã nas principais competições de taekwondo é uma grande honra, especialmente em um município que valoriza o esporte e investe na formação de novos atletas. Estou emocionada e feliz por estar entre os premiados do Lendas 2024”, declarou Anderssa.

A carreira de Anderssa no taekwondo teve início em 2005, aos 11 anos, em um projeto no CIEP Dr. Amilcar Pereira da Silva. Desde então, ela conciliou treinos e estudos, dedicando-se intensamente ao esporte. Em 2006, começou a competir em torneios estaduais e nacionais, conquistando títulos importantes como o Campeonato Brasileiro e a Copa América, além de participar de competições internacionais. Atualmente, compete na categoria master e atua como professora, sendo faixa preta 2º dan, na escola Joelson Taekwondo.

“O taekwondo de Quissamã se tornou uma referência na região, acumulando diversas conquistas em torneios de relevância. Temos campeões no Estadual, Brasileiro e Copa América, e agora Anderssa foi reconhecida entre as Lendas Melhores do Ano nas Artes Marciais”, destacou a secretária de Esporte e Juventude, Isis das Chagas.