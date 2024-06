Quissamã inicia plantio do experimento de maracujá no Horto Municipal - Foto: Divulgação

Publicado 27/06/2024 15:42

Quissamã - A Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca de Quissamã deu início, nesta quinta-feira (26), ao plantio de maracujá no Horto Municipal. O projeto é fruto de uma colaboração entre a Prefeitura e a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) com o objetivo de estimular a produção de frutas cítricas no município, oferecendo uma alternativa viável para a agricultura familiar.

Quissamã é o único local no estado do Rio de Janeiro onde a Embrapa realiza experimentos de citricultura. Este projeto tem a intenção de transformar a produção de frutas cítricas, identificando as espécies mais adequadas ao solo e ao clima da região, além de avaliar sua resistência a doenças, visando maior produtividade e lucro para os agricultores.

"Estabelecemos parcerias com instituições como a Embrapa e a Pesagro, assegurando a capacitação técnica e a condução de estudos de campo para encontrar espécies que se adaptem melhor ao clima e solo locais, proporcionando melhores resultados aos produtores", destaca Luiz Carlos Fonseca, secretário da pasta.

Além do maracujá, o Horto Municipal está testando outras culturas, como laranja, umbu, manga, acerola, abacaxi e mandioca, com o objetivo de diversificar ainda mais a produção agrícola familiar em Quissamã. No próximo mês de julho, está previsto o plantio de mamão, limão taiti, abacaxi imperial (sem espinhos), goiaba e um experimento com café conilon.