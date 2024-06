Evento também marcou a apresentação de 48 pré-candidatos à Câmara de Vereadores - Foto: Divulgação

Quissamã - Na noite desta quarta-feira (27), um evento no Clube Recreativo de Quissamã formalizou os pré-candidatos que disputarão a sucessão da prefeita Fátima Pacheco. Tânia da Assistência, ex-secretária de Assistência Social, foi indicada como pré-candidata a vice-prefeita pela União, ao lado de Marcelo Batista do PP, atual vice-prefeito e pré-candidato a prefeito. O evento também marcou a apresentação de 48 pré-candidatos à Câmara de Vereadores.



Com 24 anos de serviço público como assistente social concursada em Quissamã, Tânia se destacou nos últimos sete anos na implementação de políticas sociais, uma das marcas da gestão de Fátima Pacheco. Será sua primeira incursão nas urnas.

"Quissamã não pode retroceder; precisamos seguir avançando em diversas frentes, garantindo o bem-estar de todos. Estou muito honrada por ser escolhida para concorrer como vice ao lado de Marcelo, uma figura que, junto com a prefeita Fátima, contribuiu significativamente para nossa cidade", afirmou Tânia.Marcelo, além de agricultor, é funcionário público de carreira e acumula experiência como vereador, presidente da Câmara e secretário de Agricultura, Governo e Obras. "Temos orgulho da trajetória construída ao longo desses anos. Nosso compromisso é continuar dialogando com a população e avançar ainda mais nas políticas públicas, focando no desenvolvimento e no cuidado com as pessoas", destacou o pré-candidato a prefeito.O evento contou com a presença dos prefeitos de Italva, Léo Pelanca (PL), e de Macaé, Welberth Rezende (Cidadania), além de representantes de outras localidades e parlamentares estaduais. Fátima Pacheco enfatizou os avanços da gestão nos últimos anos e a importância da escolha dos pré-candidatos."Desde 2017, enfrentamos desafios financeiros significativos e trabalhamos incansavelmente para garantir políticas públicas e o desenvolvimento de Quissamã. Marcelo e Tânia estiveram ao meu lado, pessoas dedicadas e qualificadas, escolhidas para continuar guiando nossa cidade com determinação", concluiu Fátima.