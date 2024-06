Formação de servidores inclui atendimento LGBTQIA+ - Foto: Divulgação

Publicado 21/06/2024 15:30

Quissamã - O Núcleo de Políticas Públicas LGBTQIA+ de Quissamã organizou uma importante capacitação para os servidores públicos da área da educação. O evento, realizado no auditório da prefeitura, foi marcado por palestras conduzidas por profissionais do Centro de Cidadania LGBTQIAPN+ do Norte Fluminense, abordando temas cruciais para a inclusão e respeito à diversidade.

Entre os assuntos discutidos estiveram a história e os avanços do movimento LGBTQIA+ desde os anos 80, a distinção entre sexo e gênero, além da necessidade de utilizar pronomes adequados no tratamento às pessoas LGBTQIA+. A secretária de Assistência Social, Rosemar Lemos, enfatizou a importância do diálogo contínuo e da capacitação dos servidores para garantir um atendimento mais humanizado e respeitoso.

Shana, advogada do Centro de Cidadania, reforçou o compromisso do programa estadual na implementação de políticas inclusivas na região. “Estamos aqui mais uma vez para sermos parceiros na construção de políticas públicas que atendam às necessidades da comunidade LGBTQIA+. Sem o engajamento do município, pouco podemos avançar nessa causa”, destacou.

O Núcleo de Políticas LGBTQIAPN+ de Quissamã está localizado junto ao Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), no Sítio Quissamã, reafirmando seu papel essencial na promoção da igualdade e no combate à discriminação.