Prefeitos do Cidennf se reúnem com o governador para investimentos no Norte e Noroeste Fluminense - Foto: Divulgação

Prefeitos do Cidennf se reúnem com o governador para investimentos no Norte e Noroeste FluminenseFoto: Divulgação

Publicado 19/06/2024 12:56

Quissamã - Nesta segunda-feira (17), prefeitos e prefeitas dos municípios integrantes do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) se encontraram com o governador Cláudio Castro no Palácio Guanabara. A reunião foi uma iniciativa dos gestores municipais, que estabeleceram as prioridades e assinaram a "Carta do Interior", documento entregue ao governador. O presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, e secretários estaduais também estiveram presentes.

Os principais temas em debate foram: o pagamento das parcelas pendentes e de 2024 na área de custeio da Saúde para todos os municípios; a conclusão de obras em andamento em parceria com o Estado e o início das obras já empenhadas; e o financiamento de R$ 60 milhões para saneamento e resíduos sólidos nas regiões do Noroeste, Cardoso Moreira e São Fidélis, discutido com a Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade por meio do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano (FECAM).

"A reunião foi extremamente produtiva, com a participação dos prefeitos, presidente da Alerj e principais secretários de Estado. Foi um encontro essencial, solicitado por todos os gestores do Cidennf devido à crise de arrecadação enfrentada pelas regiões. Acreditamos no diálogo e na ampliação das parcerias, esperando um retorno positivo do governador em breve para os municípios", destacou Fátima Pacheco, presidente do Cidennf e prefeita de Quissamã.