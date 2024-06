Projeto Pequenos Griôs de Quissamã fica em 2º lugar na etapa regional do Prêmio Magda Soares - Foto: Divulgação

Projeto Pequenos Griôs de Quissamã fica em 2º lugar na etapa regional do Prêmio Magda SoaresFoto: Divulgação

Publicado 11/06/2024 14:53 | Atualizado 11/06/2024 14:54

Quissamã - Na cidade de Campos dos Goytacazes, o Encontro Regional de Compartilhamento de Experiências e Boas Práticas, sediado no auditório do Liceu de Humanidades, foi palco da premiação regional do Prêmio Magda Soares. Entre os destaques, o projeto "Griôs Juvenis", da Escola Municipal Felizarda Maria da Conceição, em Quissamã, conquistou o segundo lugar na competição.



O projeto, que tem como inspiração os contadores de histórias africanos, conhecidos como "griôs", visa promover a leitura e a escrita desde os primeiros anos de estudo, enquanto combate o racismo por meio da educação. Desde seu início em 2019, o "Griôs Juvenis" já impactou positivamente mais de 200 alunos da região.

Projeto Pequenos Griôs de Quissamã fica em 2º lugar na etapa regional do Prêmio Magda Soares Foto: Divulgação

Allan Alves, diretor administrativo da Escola Felizarda Maria, expressou sua satisfação com o reconhecimento do projeto, ressaltando seu papel fundamental na formação dos estudantes e na construção de uma sociedade mais inclusiva. O projeto oferece uma variedade de atividades criativas, incluindo sessões de contação de histórias e piqueniques literários, que unem leitura e lazer.A professora Patrícia Bernardes, responsável pela apresentação do projeto no concurso, enfatizou a diversidade e inovação das atividades do "Griôs Juvenis", que vão desde a valorização das narrativas afro-brasileiras até a promoção do protagonismo negro. O sucesso do projeto, segundo ela, é um testemunho do poder da educação para transformar vidas e comunidades.Representando Quissamã no evento, estiveram presentes a Diretora Pedagógica Adailza Longui, o subsecretário Robisson Serra, a articuladora municipal do Prêmio Magda Soares, Adelaine Chagas, e a professora orientadora Driele dos Santos, demonstrando o compromisso da comunidade escolar local com a promoção de uma educação de qualidade e inclusiva.