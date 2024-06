Quissamã sedia Rio Open de Futsal e reúne equipes do estado - Foto: Divulgação

Quissamã sedia Rio Open de Futsal e reúne equipes do estado

Publicado 04/06/2024

Quissamã - No último fim de semana, Quissamã sediou o Rio Open de Futsal nas categorias sub-11 e sub-13, proporcionando dois dias de intensas disputas esportivas. O evento, que contou com a participação de oito equipes de diferentes regiões do Estado do Rio de Janeiro, foi realizado graças à organização conjunta da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude de Quissamã e da Associação de Futsal do Estado do Rio de Janeiro (AFSERJ). A presença da prefeita Fátima Pacheco e do vice Marcelo Batista abrilhantou ainda mais o torneio.

Na categoria sub-11, o Colégio Bittencourt conquistou o título de campeão ao vencer a equipe de Carapebus por 5 a 0. Já na categoria sub-13, o Fominhas FCA garantiu o primeiro lugar ao superar também o time de Carapebus. Quissamã conquistou a terceira colocação na categoria sub-11, demonstrando o talento e a dedicação dos jovens atletas locais.

A secretária Isis das Chagas enfatizou a importância do evento não apenas como uma competição esportiva, mas como uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e social para os participantes, destacando o papel fundamental das famílias no apoio aos jovens atletas.

O representante da AFSERJ, João Emiliano, elogiou o sucesso do campeonato, ressaltando a atmosfera competitiva e pacífica do evento, além de agradecer o apoio logístico fornecido pela Prefeitura de Quissamã.

Nicolas Oliver, do Bittencourt, e Renato Augusto foram os artilheiros das categorias sub-11 e sub-13, respectivamente, enquanto Eitor Barbosa, do sub-11 do Bittencourt, e Michel, da equipe do Astro, sub-13, foram eleitos os melhores goleiros da competição.