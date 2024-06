Quissamã orienta população para combater faltas na rede municipal de saúde - Foto: Divulgação

Publicado 02/06/2024 11:14

Quissamã - Para combater as faltas em consultas e exames nas unidades de saúde, Quissamã intensifica a orientação aos usuários. O objetivo é garantir que os pacientes que precisam dos serviços médicos sejam atendidos, evitando que as ausências prejudiquem outros usuários.

Em audiência pública realizada na última segunda-feira (27), foram divulgados dados alarmantes sobre as faltas em Quissamã nos últimos quatro meses. No Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas, por exemplo, foram registradas 2,8 mil faltas entre janeiro e abril deste ano, o que representa 38% de ausência. A cada três marcações, uma consulta não é realizada.

As ações assistenciais do Ambulatório de Saúde Mental também sofreram com as ausências, totalizando mais de 1,8 mil faltas. Desse total, quase 33% foram na porta de entrada e 26% nas marcações subsequentes.

A secretária Milena Viana ressalta a importância da conscientização dos cidadãos para que informem quando não puderem comparecer, permitindo que outros utilizem os serviços médicos. "Queremos reforçar a responsabilidade dos pacientes com os atendimentos. Temos um número grande de faltas nas consultas e exames. Oferecemos todo um serviço, mas temos um índice de faltas de quase 38%. Por conta disso, existem outras especialidades que não conseguimos atender. Perder uma consulta significa que outra pessoa deixa de ser atendida", destacou Milena.

Caso o usuário não possa comparecer à consulta ou exame, é fundamental que informe a unidade de saúde com antecedência para liberar o horário para outros pacientes. O aviso prévio pode ser feito pessoalmente ou por telefone. A colaboração de todos é essencial para garantir um melhor acesso à saúde.

Delba Barros, Coordenadora de Planejamento e Gestão em Saúde, enfatiza que o não comparecimento às consultas compromete o fluxo, amplia o tempo de espera por vaga e prejudica o tratamento. "São percentuais altos, que não têm reduzido. Fazemos um apelo à população que não falte. Ou que, pelo menos, nos avise com antecedência para conseguirmos inserir pessoas no lugar. A saúde depende também da colaboração de todos", afirmou.

A campanha busca sensibilizar a população sobre a importância de comparecer às consultas e exames agendados, garantindo um atendimento eficiente e acessível para todos.