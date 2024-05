Caso foi registrado na 130ª Delegacia de Polícia - Foto: Divulgação

Caso foi registrado na 130ª Delegacia de PolíciaFoto: Divulgação

Publicado 27/05/2024 09:22

Quissamã - Em uma ação bem-sucedida, a equipe da 5ª Companhia do 6º CPA - 32º Batalhão de Polícia Militar prendeu Wender Fernando de Queiroz Souza, conhecido como "Da Broz", suspeito de gerenciar o tráfico de drogas no bairro de Caxias, Quissamã. A operação foi desencadeada após uma denúncia anônima recebida pelo 1º Sargento Neto, indicando que o suspeito estaria no local realizando a compra de uma arma de fogo.



Ao chegar ao endereço indicado, os policiais localizaram "Da Broz" em um veículo Fox prata, placa KQF-1946. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, ao revistarem o carro, os policiais descobriram a quantia de R$ 1.500,00 em espécie no banco de trás do veículo.



Diante das evidências, Wender Fernando de Queiroz Souza foi detido e levado para a 130ª Delegacia de Polícia, onde foram tomadas as medidas cabíveis. A operação destacou a importância das denúncias anônimas e a colaboração da comunidade no combate ao tráfico de drogas na região.



As investigações continuam para identificar e prender outros membros da facção criminosa ADA atuantes na área.