Quissamã tem aumento significativo de inscritos no Encceja deste ano - Foto: Divulgação

Quissamã tem aumento significativo de inscritos no Encceja deste anoFoto: Divulgação

Publicado 24/05/2024 15:57

Quissamã - Com um número de inscritos muito maior do que no ano passado, a Prefeitura de Quissamã acolheu nesta quinta-feira (23) os participantes do Encceja 2024 – Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Através da Secretaria de Assistência Social, a prefeitura oferece suporte logístico, incluindo inscrição, orientação para preenchimento correto do cartão-resposta e transporte de ida e volta no dia da prova, marcada para 25 de agosto.

“Estamos aqui para apoiá-los nessa jornada. Cada um de vocês é um exemplo de determinação e coragem, e estamos confiantes de que alcançarão seus objetivos. Vocês são capazes, acreditem nos seus sonhos”, incentivou Valquíria Barcelos, subsecretária de Assistência Social.

Neste ano, 112 homens e mulheres do município se inscreveram para concluir o ensino fundamental ou médio, comparado aos 15 inscritos do ano passado. Entre os participantes, surgem histórias inspiradoras de determinação e superação.

Juliana Abreu de Almeida, aos 40 anos, decidiu retomar os estudos após uma pausa de 25 anos, buscando novos horizontes. “Depois do Encceja, vou cursar técnico de enfermagem”, revelou Juliana.

Thais de Carvalho, 23, já trilha o caminho acadêmico após concluir o Encceja. “Estou fazendo faculdade de Serviço Social. Tenham foco, vai dar tudo certo”, aconselhou Thais.

Roberta Linhares, responsável pela Pedagogia Social na Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), destacou o apoio contínuo aos candidatos desde a inscrição. “A pedagogia social trabalha incentivando e estimulando essas pessoas a mudarem sua situação educacional. Combinamos conhecimento pedagógico com os objetivos do serviço social e implementamos projetos que melhoram a vida dos cidadãos. Estamos com eles desde a inscrição, percorrendo o município em busca ativa. Fornecemos o suporte necessário para que alcancem todo o seu potencial”, enfatizou Roberta.

O Encceja, aplicado pelo Governo Federal através do Inep desde 2002, avalia competências, habilidades e saberes de jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade adequada. A prova será aplicada no dia 25 de agosto em todo o Brasil, em municípios com mais de 100 mil habitantes. O exame é composto por quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha, e uma proposta de redação.

Com esse suporte, Quissamã reafirma seu compromisso com a educação e com o desenvolvimento pessoal de seus cidadãos, proporcionando a todos a oportunidade de avançar academicamente e alcançar seus sonhos.