A ação faz parte da Operação Airbus e foi liderada pelo comandante da 5ª Companhia, Capitão AuedFoto: Ilustração

Publicado 23/05/2024 09:23

Quissamã - Em uma operação de sucesso, a Polícia Militar do 32º Batalhão, em conjunto com agentes da 130ª Delegacia de Polícia, prendeu um foragido da justiça na Rua Augusto de Carvalho, s/nº, bairro Caxias, em Quissamã. A ação faz parte da Operação Airbus e foi liderada pelo comandante da 5ª Companhia, Capitão Aued.

O indivíduo, tinha um mandado de prisão em seu nome pelos artigos 29 e 157 do Código Penal. Durante a abordagem, realizada na terça-feira (21), os agentes fizeram uma revista e não encontraram nada de ilícito. Ele foi conduzido à delegacia em perfeitas condições físicas e mentais.

O detido é conhecido por sua associação à facção criminosa ADA (Amigos dos Amigos), onde atuava como chefe de plantão e vapor. Sua captura representa um importante passo na luta contra o crime organizado na região.

A operação Airbus continua, com as forças de segurança empenhadas em desmantelar as atividades criminosas e trazer mais tranquilidade para os moradores de Quissamã. A população é encorajada a colaborar com informações que possam ajudar na captura de outros criminosos.