A degradação ambiental de uma área com cerca de 600 metros quadrados no bairro Conde de AraruamaFoto: Divulgação

Publicado 21/05/2024 14:50 | Atualizado 21/05/2024 14:50

Quissamã - Uma denúncia anônima ao programa Linha Verde, do Disque Denúncia, resultou na identificação de uma área de desmatamento de vegetação nativa no município de Quissamã. A polícia militar encontrou, nesta segunda-feira (20), uma área de aproximadamente 600 metros quadrados degradada no bairro Conde de Araruama.

Atendendo a uma ordem de policiamento para averiguar a denúncia, agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual do Desengano, subordinados ao Comando de Polícia Ambiental, estiveram na localidade conhecida como Fazenda da Glória. No local, os policiais observaram várias árvores cortadas e aparentemente envenenadas, todas em estágio inicial e médio de regeneração natural.

Apesar dos esforços, os possíveis responsáveis pela degradação não foram localizados. Os policiais da 3ª UPAm registraram a ocorrência na 130ª Delegacia de Polícia (DP), conforme os artigos 38 e 48 da lei de crimes ambientais.

A população do Estado do Rio de Janeiro é incentivada a denunciar crimes ambientais através do telefone (21) 2253-1177 ou 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado. Também é possível denunciar pelo aplicativo "Disque Denúncia RJ", pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou pela FanPage do Linha Verde no Facebook.

A polícia continua investigando o caso e trabalhando para identificar os responsáveis pelo desmatamento na área de Quissamã. A colaboração da comunidade é fundamental para proteger o meio ambiente e garantir que os infratores sejam responsabilizados.