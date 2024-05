Caso foi registrado na 130ª DP de Quissamã - Foto: Ilustração

Publicado 20/05/2024 14:17 | Atualizado 20/05/2024 14:17

Quissamã - Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil de Quissamã, denominada "Sexta-feira Black", levou à prisão de um homem com mandado de prisão em aberto. A ação ocorreu no bairro Santa Catarina e resultou na captura de um suspeito com passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Os policiais realizaram diligências na comunidade e conseguiram abordar o suspeito, conhecido como "Luanzinho", que estava na garupa de uma moto. Sem oferecer resistência, ele foi conduzido à 130ª Delegacia de Polícia (DP) de Quissamã, onde a ocorrência foi registrada.

Participaram da operação os cabos Vieira, Alves e Terra, juntamente com agentes da 130ª DP de Quissamã.