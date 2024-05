Moradores foram pegos de surpresa com a chegada das três viaturas policiais - Foto: Divulgação

Publicado 14/05/2024 15:02 | Atualizado 15/05/2024 12:09

Quissamã - Policiais militares do Batalhão de Cães (BAC) realizaram uma operação no bairro Santa Catarina, em Quissamã, na manhã desta terça-feira (14). Em três viaturas, eles percorreram várias ruas da comunidade, inclusive próximo à praça e à escola. Segundo o Comandante do BAC, Capitão Vidal, o objetivo da incursão foi combater o tráfico na região.



"Essa foi uma operação de rotina. A localidade possui histórico de comercialização de drogas, então empregamos a equipe com cão farejador na tentativa de encontrar algum material ilícito e/ou efetuar prisões", explicou o Comandante.



A chegada das três viaturas policiais pegou os moradores de surpresa, e alguns temeram momentos de tensão. No entanto, para alívio de todos, nenhuma irregularidade foi encontrada, e ninguém foi preso. Não houve confronto durante a operação.



Apesar de não terem encontrado nada de ilícito dessa vez, a ação demonstra o compromisso das autoridades em manter a ordem e a paz na região de Quissamã.