Os itens arrecadados em Quissamã serão levados para Benfica e de lá encaminhados para o Rio Grande do SulFoto: Ilustração

Publicado 10/05/2024 09:19

Quissamã - No cenário da devastadora inundação que assola o estado do Rio Grande do Sul, deixando mais de 1,4 milhão de pessoas afetadas em 425 municípios até esta quinta-feira (9), a cidade de Quissamã se mobiliza em solidariedade. A Prefeitura, em parceria com os Correios, lança uma campanha de arrecadação de donativos para auxiliar os atingidos por essa tragédia climática.

A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, destaca a importância desse gesto solidário, ressaltando que a colaboração de todos é essencial nesse momento de adversidade.

"Neste momento difícil, todo o Brasil está unido em apoio ao Rio Grande do Sul, e em Quissamã não poderia ser diferente. Precisamos nos unir para ajudar nossos irmãos necessitados, fornecendo o básico para aqueles que perderam tudo. A parceria com os Correios é fundamental, pois garante que nossas doações cheguem ao destino certo", enfatizou Fátima Pacheco.

O gerente dos Correios de Quissamã, Ney Leal, detalha o processo de doação, informando que as contribuições podem ser entregues diretamente na agência dos Correios da cidade, situada na Rua Visconde de Quissamã, nº 304, no Centro, no horário das 9h às 17h.

"Diferentes tipos de itens são bem-vindos, desde água e materiais de limpeza até roupas de cama e ração para animais de estimação. Qualquer forma de ajuda é extremamente valiosa e fará uma diferença significativa na vida daqueles que foram afetados por essa calamidade. As doações arrecadadas em Quissamã serão encaminhadas para Benfica e, posteriormente, enviadas ao Rio Grande do Sul", ressaltou Ney Leal.

Os temporais que assolam o Rio Grande do Sul desde 29 de abril já resultaram em 107 mortes, com 136 desaparecidos e 374 feridos. A tragédia afetou mais de 1,4 milhão de pessoas, segundo dados atualizados nesta quinta-feira (9).