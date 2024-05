32º BPM apreende mais de 1kg de cocaína em Quissamã - Foto: Divulgação

Publicado 10/05/2024 09:12

Quissamã - Agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) realizaram uma operação bem-sucedida na tarde de quinta-feira (9), culminando na apreensão de uma grande quantidade de cocaína no bairro Caxias, em Quissamã. A ação foi desencadeada após informações indicarem que o gerente do tráfico na região, conhecido como "DA BROS", havia enterrado drogas em um tonel na restinga local.



Após receberem essas informações, uma guarnição prontamente iniciou as buscas na área indicada. Logo, os policiais localizaram o tonel mencionado, que continha 1,396 kg de cocaína. O entorpecente foi apreendido e encaminhado para a 130ª Delegacia de Polícia (130ª DP) para registro de ocorrência e demais procedimentos legais.



O sucesso dessa operação demonstra o compromisso da Polícia Militar em combater o tráfico de drogas e garantir a segurança da população. O apoio da comunidade é fundamental nesse processo. Caso tenha informações sobre atividades criminosas, não hesite em entrar em contato com o Disque Denúncia do 32ºBPM. Sua colaboração é essencial para tornar nossa comunidade mais segura.

