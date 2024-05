Carro foi levado com aparelho celular, documentos e chaves - Foto: Divulgação

Publicado 05/05/2024 13:33

Quissamã - O comerciante conhecido como Seu Zezildo, proprietário da Padaria Arco-Íris, localizada no bairro Caxias, viveu momentos de tensão quando foi surpreendido por quatro homens armados enquanto realizava entregas no bairro Sítio Quissamã.

Os assaltantes renderam Zezildo, obrigando-o a sair do carro, e em seguida levaram o veículo, um Ford Fiesta, que era o único meio de transporte utilizado pelo comerciante para entregar pães nas comunidades locais. Além do automóvel, os criminosos também levaram seu aparelho celular, documentos e chaves.



A ação deixou o comerciante abalado e preocupado, já que o carro era essencial para o seu sustento e para o funcionamento de seu negócio. Após horas de angústia, seu veículo foi encontrado na região de Barra do Furado, trazendo um pouco de alívio para Zezildo.



O roubo do carro de trabalho de Seu Zezildo causou comoção na comunidade local, que se mobilizou para oferecer apoio e solidariedade ao comerciante, demonstrando a união e a força da população em momentos difíceis.