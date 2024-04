A suspeita foi conduzida para a 130ª DP, onde a ocorrência foi registrada - Foto: Divulgação

Publicado 24/04/2024 11:59 | Atualizado 24/04/2024 11:59

Quissamã - Policiais militares do DPO de Quissamã receberam uma denúncia pelo disque-denúncia informando sobre uma mulher que estaria retirando drogas de um terreno baldio no bairro Alto Alegre. Ao chegarem ao local, os militares avistaram a suspeita, conhecida como "Mascote", tentando fugir de bicicleta ao perceber a presença da polícia.

Após abordagem, "Mascote" confessou sua participação no tráfico de drogas da região e entregou parte do entorpecente que carregava consigo. Ela também admitiu a propriedade de mais drogas escondidas em suas vestes e apontou um comparsa, que conseguiu fugir, como responsável por outra parte do material encontrado no terreno.

A suspeita foi conduzida para a 130ª DP, onde a ocorrência foi registrada. Um estudo técnico realizado pela PM constatou um significativo aumento do envolvimento de mulheres e menores com a venda e consumo de drogas na região. Diante desse cenário, a Polícia Militar tem intensificado o trabalho de inteligência para identificar e prender os envolvidos nessas práticas ilícitas. A operação contou com a participação dos policiais militares Sargento Gomes, Cabos Vieira, Alves, Terra e Tobias.