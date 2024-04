Quissamã alerta da para o prazo de vacinação contra a febre aftosa - Foto:Ilustração

Quissamã alerta da para o prazo de vacinação contra a febre aftosaFoto:Ilustração

Publicado 20/04/2024 17:28

Quissamã - Em Quissamã, um importante alerta está sendo emitido aos pecuaristas: a Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa 2024 já está em andamento e segue até o dia 30 de abril.

Com um rebanho que ultrapassa as 53 mil cabeças de gado de corte e leite, espera-se alcançar uma taxa de imunização de 98%. Os proprietários com até 100 cabeças de gado devem agendar a retirada das doses gratuitas ligando para o número 2768 6852 ou comparecendo ao Parque de Exposições Dr. Renato Queirós Carneiro da Silva.

A vacinação é obrigatória para todos os bovinos e bubalinos, e além de imunizar, os pecuaristas devem enviar a declaração de vacinação ao Posto Municipal de Defesa Agropecuária de Quissamã para atualização do cadastro do rebanho.

É essencial a colaboração de todos os pecuaristas, pois a não vacinação ou a falta de comunicação sobre a vacinação resultará em multas e na proibição da comercialização dos produtos.

Para manter os índices vacinais satisfatórios, é fundamental o empenho de cada criador na proteção de seu rebanho contra a Febre Aftosa.