Os equipamentos foram entregues à Secretaria de Educação na última segunda-feira - Foto Secom/Divulgação

Publicado 10/04/2024 15:32 | Atualizado 10/04/2024 15:46

Quissamã - Um melhor ambiente de aprendizado aos alunos da rede municipal de ensino é garantido pelo governo de Quissamã (RJ), através de 31 laboratórios educacionais - quatro de Laboratório de Ciências; 12 de Matemática; e 15 Lúdicos, para educação infantil e ensino fundamental (anos iniciais e finais).

O investimento é de R$ 2,4 milhões. De acordo com a Coordenação de Gestão Pedagógica da Secretaria de Educação, os materiais recebidos vão possibilitar a ampliação do cognitivo dos alunos, além do desenvolvimento das competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que, segundo a prefeita Fátima Pacheco, é continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

"Avançamos na construção e ampliação de creches e escolas, comida de qualidade, ar-condicionado, transporte seguro, uniforme completo e muita tecnologia”, destaca a prefeita resumindo que os laboratórios modernos vão contribuir ainda mais para o crescimento e desenvolvimento de toda rede municipal e para que os alunos, na prática, possam avançar cada vez mais no processo de aprendizado.

“Vamos continuar investindo muito em educação, da creche à universidade. Quissamã continuará sendo destaque e os alunos continuarão tendo o melhor", acentua Fátima. A secretária de Educação, Helena Lima, realça que Quissamã segue avançando no investimento na qualidade do ensino dos alunos.

“Os laboratórios fazem parte da proposta de priorizar educação de qualidade nas unidades e vão contribuir para a prática do professor e para que os alunos aprendam cada vez mais", enfatiza a secretária. Os equipamentos foram entregues à Secretaria de Educação na última segunda-feira (8).