As equipes operacionais do governo estão mobilizadas em apoio às pessoas prejudicadas Foto Secom/Divulgação

Publicado 24/03/2024 14:53

Quissamã – Chuvas com mais de 100 milímetros em menos de duas horas, acompanhada de fortes rajadas de ventos e raios assustaram população e inundaram várias ruas no município de Quissamã (RJ), a partir da noite de sexta-feira (22), dentro das previsões feitas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) para o sudeste brasileiro.

Desde o meado da semana, quando foi anunciada a possibilidade de chuvas fortes no sudeste, com previsão de atingir intensamente o estado do Rio de Janeiro, o governo de Quissamão iniciou trabalho de mobilização das equipes da Defesa Civil; Guarda Municipal; Secretarias de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca; Obras, Serviços Públicos e Urbanismo; Assistência Social; Segurança Pública e Trânsito; e Saúde.

Segundo o vice-prefeito, Marcelo Batista, todos ficaram em alerta e agiram rapidamente após a tempestade: “A prefeitura continua em alerta máximo com todas as equipes atuando de forma conjunta para auxiliar a população e resolver as intercorrências o mais rápido possível. Pedimos que todos se mantenham atentos”.

Neste domingo, já não chove com tanta intensidade; mas Batista comenta: “Foram mais de 100 milímetros de chuva em muito pouco tempo e nós ainda temos previsão de mais chuvas, por isso continuaremos atuando nas ruas; aqueles que precisarem de ajuda devem entrar em contato imediatamente com a Defesa Civil”.

A Secretaria de Comunicação (Secom) faz um resumo dos efeitos: “Houve pontos de alagamentos em ruas do centro da cidade e de Caxias, por exemplo, que contaram com a ação de caminhões sugadores, além de pontos de acúmulo de água sem maiores intercorrências no trevo de Santa Catarina e outras localidades. A Defesa Civil e as secretarias de Assistência Social e Saúde atuaram também auxiliando as famílias mais afetadas”.

De acordo ainda com a Secom, as equipes das secretarias de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, Guarda Civil e Obras e Serviços Públicos e Urbanismo também estiveram em ação neste final de semana: “Registraram quedas de árvores na Avenida Amílcar Pereira da Silva e no bairro da Penha com sinalização e desobstrução das vias”, acrescenta.

Não há registro de desabrigados ou desalojados; porém, o vice-prefeito alerta? “É importante ressaltar que a previsão de chuva ainda persiste até o próximo domingo (24) e em caso de emergência, a população deve ligar para a Coordenadoria de Defesa Civil pelos telefones 199 ou 22 2768-2956 ou para a Guarda Civil Municipal pelo 153”.