Tendo como base a sede do Cidennf, em Quissamã, reunião foi via videoconferência - Foto Assessoria/Divulgação

Tendo como base a sede do Cidennf, em Quissamã, reunião foi via videoconferência Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 05/03/2024 21:53

Quissamã – O fortalecimento da marca Caminhos do Açúcar, visando impulsionar o desenvolvimento socioeconômico e criativo das comunidades receptoras está sendo trabalhado pelo Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) junto aos representantes do trade turístico dos municípios consorciados.

Uma reunião, nessa segunda-feira (4) na sede do Cidennf, em Quissamã (RJ), foi dado um passo que o secretário executivo do consórcio, Vinícius Viana, considera ter sido um passo importante para a consolidação da proposta. “Estamos empenhados em trabalhar em conjunto com os atores turísticos para promover iniciativas que fortaleçam o turismo local e impulsionem o crescimento econômico”, ressalta.

Considerada estratégica, a reunião, via videoconferência, envolveu a equipe de turismo do Cidennf junto aos representantes do trade turístico dos municípios consorciados. Uma das pautas tratou da promoção do engajamento social.

O turismólogo do Cidennf, Bruno Barcellos, pontuou a realização de cursos gratuitos de capacitação em áreas como Gestão de Mídias Digitais, Gestão Estratégica e Finanças, Agenciamento Receptivo, História Regional e Turismo Rural; alguns serão ministrados pelo Cidennf; outros, em parcerias com o Sebrae e o Senar.

PRÓXIMA ETAPA - A retomada dos Conselhos Municipais de Turismo (Comturs), sob a condução do consultor de Turismo contratado pelo Cidennf, Eduardo Mielke, e o planejamento do Plano de Distribuição e das peças de comunicação pós-cursos e produtos estruturados também estão inseridos no cronograma.

Barcellos adianta que os próximos passos incluem a formação dos profissionais, a conclusão do portfólio preliminar para início das viagens de familiarização (Famturs) e a participação em feiras de turismo. “Essa iniciativa busca ainda estimular a geração de trabalho e renda, fortalecer as estruturas governamentais locais e fomentar o desenvolvimento regional por meio do turismo”.

Além de Quissamã, cuja prefeita, Fátima Pacheco, é presidente do Cidennf, a reunião contou com as participações de Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Carapebus, Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Italva, Itaperuna, Miracema, Macaé, São Fidélis, São João da Barra, São José de Ubá e Varre-Sai.