Nas escolas, os alunos são transformados em multiplicadores de medidas contra o Aedes aegypti Foto Secom/Divulgação

Publicado 28/02/2024 19:35

Quissamã – A “guerra” decretada ao Aedes aegypti é intensificada pelo governo municipal, em Quissamã (RJ); através do Programa de Saúde na Escola (PSE), dá continuidade nesta semana à campanha de combate ao Aedes aegypti nas unidades escolares da rede municipal.

As investidas integram Secretaria de Educação e a de Saúde, por meio da Vigilância em Saúde e Unidades de Saúde da Família (USFs). Nessa terça-feira (27), a ação aconteceu com alunos do Ciep Municipalizado Dr. Amilcar Pereira da Silva. A atividade é resultado da parceria entre as secretarias de Educação e Saúde, através do Programa Saúde na Escola (PSE).

Coordenadora do PSE, Maria Aparecida Barcelos explica que o programa realiza uma série de atividades nas escolas municipais durante o ano letivo. “No início deste ano, o programa aborda as doenças causadas pelo Aedes aegypti”, informa a coordenadora pontuando que são expostos os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito, prevenção e tratamento adequado.

As equipes continuam visitando as unidades para orientar a comunidade escolar de forma ampla. "Para conscientizar sobre a dengue, levamos materiais às escolas e informamos da situação do município, estado”, relata Maria Aparecida.

Segundo a coordenadora, a estratégia de envolver os mais jovens, as crianças, é para que eles conversem em casa, e tornem-se multiplicadores das ações. A Vigilância em Saúde orienta para que sejam mantidos caixas d’água, tonéis, galões, poços e barris vedados; calhas limpas; pneus sem água e em lugares cobertos.

Outras medidas indicadas são bandejas de ar condicionado e geladeira limpas e sem água; pratos de vasos de planta com areia até a borda; bromélias e outras plantas sem acúmulo de água; baldes virados com a boca para baixo; piscinas e fontes sempre tratadas; lixo em sacos plásticos bem vedados.