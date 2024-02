A instalação da sede provisória da 5ª Cia no município aconteceu na última sexta-feira - Foto Gabriel Macedo/PMQ

Publicado 19/02/2024 16:57

Quissamã - “Segurança é fundamental no cotidiano da população e no desenvolvimento do município”, defende a prefeita de Quissamã (RJ), Fátima Pacheco, que acaba de anunciar a instalação da 5ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM) na cidade (Rua Frei João Batista, nº 209, centro), sob o comando do capitão Aued Castilho.

O ato aconteceu na última sexta-feira (16), na sede provisória da 5ª Cia. Além de Fátima Pacheco e do capitão Aued, estava presente o secretário de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Vitor Arquejada. A prefeita ressalta que a iniciativa “é resultado do constante diálogo com a Câmara Municipal, o 32º BPM e a Secretaria de Estado de Segurança Pública.

“A presença da 5ª Cia amplia a proteção para os quissamaenses, com mais policiais e viaturas”, avalia a prefeita. Arquejada acrescenta: “Com a chegada da 5ª Cia, o município, em parceria com a Polícia Militar, vai avançar em questões como aumento do número de policiais, viaturas e estrutura na área de segurança pública, sempre com a colaboração dos agentes da Guarda Civil Municipal no planejamento de ações e no atendimento aos cidadãos”.

Na opinião do capitão Aued, a presença da 5ª Cia em Quissamã além de facilitar a integração com a 130ª Delegacia de Polícia, o Fórum e o Ministério Público, aperfeiçoará o controle administrativo: “Será também possível aprimorar o planejamento de policiamento ostensivo, com maior número de policiais nas ruas”, realça.