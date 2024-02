Durante seis dias, a população prestigiou, com número maior no centro da cidade - Foto Adilson dos Santos/PMQ

Publicado 14/02/2024 19:36

Quissamã - Seis dias de pura animação nas ruas do centro, Barra do Furado e praia de João Francisco. O resumo é da prefeita Fátima Pacheco, ao avaliar o carnaval de Quissamã (RJ), iniciado dia oito e encerrado nessa terça-feira (13), sob a organização Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer.

"Com o fim das celebrações do carnaval no nosso município, fica o registro de uma festa memorável, repleta de tradição e alegria”, comenta Fátima ressaltando que todos os pontos do carnaval contaram com música, cores e sorrisos: “O espírito de ‘Viver Quissamã’ continua vivo e pulsante", destaca.

Na estimativa da Secretaria de Comunicação (Secom), ao longo dos seis dias de festa, uma média de 30 mil pessoas se juntaram, criando um ambiente vibrante e diversificado para todos os públicos. A comerciante Grasieli Assis, proprietária do Grasi Drinks, concorda e analisa: “O ‘Carnaval Quissamã 2024’ não apenas encantou os foliões, mas também trouxe renda aos comerciantes locais; estamos extremamente felizes, superou todas as nossas expectativas”.

Grasieli comemora: “Agradecemos à prefeitura por nos proporcionar esta oportunidade de trabalho e por nos permitir mostrar nosso talento e dedicar um excelente serviço à população e à região. É uma alegria imensa para nós". A secretária de Cultura, Kitiely Freitas, reforça que, além de impulsionar a economia local, o Carnaval 2024 também enriqueceu a cultura e o entretenimento da região.

“A energia da maior festa de rua do mundo permaneceu em alta nesta terça-feira (13), com uma variedade de atividades incluindo shows, trio elétrico, blocos, bois malhadinhos e matinês”, assinala Kitiely destacando o sucesso do evento e a diversidade de atividades ao longo da programação.

"Iniciamos na quinta-feira e concluímos na madrugada desta quarta-feira”, pontua a secretária enfatizando: “Diversos blocos e bois malhadinhos abrilhantaram nossas ruas; realizamos matinês, o Baile dos Idosos, festas à fantasia e uma série de shows que atraíram uma média de 30 mil pessoas à nossa cidade ao longo desses seis dias. O sucesso foi resultado de um esforço conjunto de várias secretarias”.