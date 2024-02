A Avenida Barão de Vila Franca recebeu público recorde na noite desse domingo - Foto Adilson dos Santos/PMQ

Publicado 12/02/2024 16:25

Quissamã – Quem participa tradicionalmente do carnaval de Quissamã (RJ) avalia que, nesse domingo (11), o número de foliões na Avenida Barão de Vila Franca foi recorde. O vice-prefeito, Marcelo Batista, é um dos que constataram e comenta: “Ver a alegria estampada nos rostos das pessoas é nossa maior recompensa”.

Para esta segunda-feira, a expectativa é de que a “invasão salutar” à avenida seja ainda em proporção maior, provocada pelo desfile do tradicional Bloco das Piranhas, tendo à frente a cantora Maíza Lima, no início da noite. A própria convida: “Alô, Quissamã; vai ser aquele showzaço pra ficar na história”.

Marcelo Batista ressalta que o carnaval em Quissamã é feito com muito carinho e dedicação: “Estamos felizes em ver que isso se reflete na satisfação do público". A Secretaria de Comunicação (Secom) acrescenta: “A programação é repleta de música, dança e animação para todos os gostos e idades”.

A Secom resume o quadro da noite desse domingo na Barão de Vila Franca: “Sob um céu estrelado e uma brisa suave, os foliões se reuniram para mais uma noite de celebração e diversão”, pontuando que a tarde começou com Juliano e Mariano na Barrinha, seguido por Igor Saliência no Visgueiro. “Na Orla de João Francisco e nas Casuarinas, as bandas Energia Universitária e Catukaí garantiram a diversão”.

De acordo ainda com a secretaria, “à noite, os Bois Canário, Maranhão e Imperador e os Blocos Galera dos Dragões, Os Brabos e Vem de Boca desfilaram encantando o público com cores, música e movimento; no coreto, Marcinho do Forró colocou todo mundo pra dançar ao som do autêntico forró pé de serra”.

A programação oficial desta segunda-feira, será aberta, às 17h, com o Bloco das Piranhas, na avenida. Na sequência, a animação fica por conta da Banda União Quissamaense (20h); Os Piratas (22h); e Banda Vibe Mix. A programação completa pode ser conferida no portal da prefeitura.