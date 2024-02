Na última quarta-feira, Fátima, Marcelo e Helena Lima visitaram três unidades da rede - Foto Secom/Divulgação

Publicado 09/02/2024 22:05

Quissamã – Maior conforto e bem-estar aos alunos, funcionários e à comunidade escolar da rede municipal. Esta é uma das medidas da prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, no início do ano letivo, através da revitalização e construção de novas escolas e creches em diferentes localidades.

“São novas estruturas, com salas de aula climatizadas, revisão e troca de toda rede elétrica, acessibilidade, quadra poliesportiva coberta e com arquibancada, bibliotecas, entre outras”, relata a prefeita que, juntamente com o vice-prefeito Marcelo Batista e a secretária de Educação, Helena Lima, têm visitado às escolas.

O funcionamento das unidades e o avanço das obras estão sendo acompanhados de perto pelos três. Na última quarta-feira (7), a prefeita Fátima Pacheco, o vice-prefeito e a secretária estiveram na escola Professora Maria de Lourdes de Castro Ribeiro, Creche Felizarda Maria Conceição de Azevedo e no Centro Municipal de Educação Infantil Raquel Maria de Queirós Mattoso.

“As visitas seguirão nas demais escolas e creches”, afirma Marcelo Batista ressaltando que Quissamã vive uma transformação na Educação: "Esses investimentos só são possíveis devido a um planejamento sério. Temos realizado reformas em diversas escolas, o que significa um avanço significativo na educação, que desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e futuro dos nossos alunos".

De acordo com o vice-prefeito, estão em construção a nova unidade da Escola Professora Nelita Barcellos dos Santos e a Creche de Machadinha. “Em reforma e ampliação o CMEI Raquel Maria, as escolas Professora Miguel Ângelo da Silva Santos, Felizarda Maria Conceição de Azevedo, Estadual Municipalizada Engenho de Quissamã”.

ANO LETIVO - Também constam do cronograma melhorias nas escolas Maria de Lourdes de Castro Ribeiro, Délfica de Carvalho Wagner e Tânia Regina. “Em breve, será licitada a construção do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) de Barra do Furado”, adianta Marcelo Batista lembrando que o ano letivo na rede municipal começou na terça (6).

De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom), o número total de alunos matriculados neste período inicial é de aproximadamente 4,5 mil.”As atividades letivas para os alunos com necessidades especiais serão retomadas no dia 19, quando os 70 novos auxiliares cuidadores contratados concluem as formações para cuidado especializado”.

A Secom acentua que a rede conta com 12 unidades escolares e quatro creches, envolvendo mais de 1,5 mil profissionais, sendo estes 500 professores. “Uma novidade para este ano é a designação de porteiros e vigias para garantir a segurança contínua nas unidades, em regime de 24 horas”, realça a secretaria.