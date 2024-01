O equipamento de mamografia do governo estadual permanece até sábado no pátio da Igreja Matriz - Foto Secom/Divulgação

O equipamento de mamografia do governo estadual permanece até sábado no pátio da Igreja Matriz Foto Secom/Divulgação

Publicado 30/01/2024 17:44

Quissamã – O Dia Nacional da Mamografia (cinco de fevereiro) não passará em branco no município de Quissamã. Através de parceria com o governo do Estado do Rio de Janeiro, a prefeitura de Quissamã instalou o Mamógrafo Móvel, a partir desta terça-feira (30), até sábado (3), no Pátio da Igreja Matriz, no centro da cidade, com expectativa de realizar cerca de 500 atendimentos no período.

Segundo a prefeita Fátima Pacheco, é uma importante ação para garantir saúde e vida longa para as mulheres de Quissamã: “A prevenção garante uma vida saudável. Agradeço a parceria do Governo do Estado em mais uma ação em prol da população do nosso município". O vice-prefeito Marcelo Batista reforça: “Essa é uma importante parceria em prol da saúde e bem-estar da nossa população”.

Marcelo Batista observa que “as mulheres não vão precisar se deslocar para outras cidades; o caminhão da saúde é exatamente para trazer acolhimento e comodidade”. A secretária de Saúde, Milena Viana, ressalta que, além da mamografia, o Mamógrafo Móvel também realiza ultrassonografia.

“Os pacientes com indicação médica para realizar estes exames devem procurar o Complexo Regulador para o agendamento”, orienta a subsecretária, Sabrine Pereira, pontuando: “Nossas equipes estão preparadas para fazer o atendimento”.

Milena Viana explica que, durante a recepção às pacientes, agentes de combate a endemias orientaram as mulheres sobre os cuidados no combate ao mosquito Aedes aegypti: “Essa condição climática de sol e chuva favorece a proliferação do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus”.

A secretária lembra que o estado do Rio já tem um novo alerta de epidemia: “Precisamos cuidar da nossa casa, da gente e dos nossos; pedimos que deixem os agentes de combate aos focos dos mosquitos entrarem em suas casas para a revisão, cuidados e orientações necessárias”. Milena Viana defende a participação da população fundamental contra a proliferação do Aedes aegypti.