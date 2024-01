Sucesso em nível regional, Maíza Lima se apresenta neste sábado em Barra do Furado - Foto secom/Divulgação

Publicado 26/01/2024 16:55

Quissamã – Final de semana “no calor do coração” de Quissamã (RJ) terá muitas atrações no litoral, por conta da programação do verão, elaborada pela Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Cultural Histórico e Lazer (Secpla). Sucesso regional, Maíza Lima se apresenta neste sábado (27) em Barra do Furado; e Di Propósito, domingo (28), na praia de João Francisco.

Outro show bastante expressivo é o da sambista Karine, programado para começar às 22h, na praia de João Francisco. A apresentação é resultado de parceria da prefeitura com o Serviço Social do Comércio (Sesc). Quanto à apresentação do Di Propósito, domingo, terá início às 18h.

Já em Barra do Furado, no sábado, a partir das 16h, haverá contação “Entre Histórias e Brincadeiras Musicais”, no campinho da praia, e Aulão de Dança, às 18h. Para domingo, no mesmo local, às 11h, a programação terá o espetáculo circense “O Picadeiro”. O aulão de dança, em Barra; e o ritmo de pagode, em João Francisco, encerram a programação de verão da semana