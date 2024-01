Ignácio Luz, o cantor Fernando Galego da novela "Fogo e Paixão", tem presença confirmada - Foto Secom/Divulgação

Publicado 19/01/2024 17:33

Quissamã – Formado com atores da novela “Terra e Paixão”, o time de artistas da TV Globo joga com o de atletas e personalidades de Quissamã, no próximo domingo (21), por conta da programação do “Verão 2024 – No calor do coração”. É a grande atração da Arena Esportiva da Praia de João Francisco, a partir das 14h.

A Secretaria de Comunicação (Secom) explica que o Futebol dos Artistas é realizado pela prefeitura de Quissamã, através da Secretaria de Esporte e Juventude. A escalação da equipe quissamaense ainda não foi divulgada; mas a expectativa é de que tenha condição de vencer a partida.

Já o time dos artistas – que promete dar um show de bola – deve atuar com

Cláudio Gabriel (o Tadeu - presidente da Cooperativa de Nova Primavera), Daniel Rocha (Natercinho), Gil Coelho (Franco), Ignácio Luz (cantor Fernando Galego), Igor Angelkorte (cabeleireiro Cacá), Maicon Rodrigues (advogado Rodrigo Pinheiro) e Rafael Gualandi (Enzo).