Xanddy estará interpretando sucessos do grupo Harmonia do Samba, agitando o domingo - Foto Secom/Divulgação

Publicado 12/01/2024 17:15

Quissamã – Os sucessos dos anos 90 do grupo Harmonia do Samba, com muito axé, serão revividos na programação deste final de semana na praia de João Francisco, em Quissamã (RJ), por conta do Verão No Calor do Coração. Xanddy Harmonia promete agitar o domingo, a partir de 18h.

O vice-prefeito Marcelo Batista afirma que o governo investiu em atrações musicais nas praias, no período de verão, para garantir diversão e incentivo à economia no município: “A prefeitura garante fomento à cultura, ao turismo, ao esporte e diversas outras áreas para a satisfação de toda a população“, resume.

A secretária de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, Kitiely Freitas, comenta que a expectativa é que o show de Xanddy Harmonia atraia um público diversificado: “Entre as faixas do novo trabalho do cantor estão Revoadinha; Descontrolada; Diferentona; Maior amor do mundo; Pimenta Malagueta; Playlist do Xanddão; Toda Perigosa e Agora a Nasa Vem”.

Fazem parte do repertório, ainda, Mandei Meu Cavaco Chorar; Quebradeira; Vem Neném; Desafio; Agachadinho; O Rodo; Nossa Paradinha, além de outros sucessos do grupo Harmonia do Samba. "Ao trazer artistas de renome como Xanddy Harmonia, estamos não apenas enriquecendo a oferta cultural para os quissamaenses e turistas, mas também impulsionando a economia local”, assinala Kitiely Freitas.

A secretária exemplifica que os eventos geram oportunidades de emprego temporário, movimentam o comércio e contribuem para o desenvolvimento sustentável de Quissamã. Ela avalia que “No Calor do Coração promete ser marcado por momentos inesquecíveis, unindo música de qualidade, entretenimento e fortalecimento da economia local”.