Títulos através do apoio da prefeitura aos atletas também atingiram níveis mundiais Foto Secom/Divulgação

Publicado 02/01/2024 16:07

Quissamã - O Programa Bolsa Atleta, desenvolvido pela Secretaria de Esporte e Juventude de Quissamã (RJ), beneficia mais de 110 atletas, que levaram a bandeira do município ao topo dos pódios do Brasil e do exterior em 2023. As modalidades vitoriosas são vôlei; tiro com arco; taekwondo; kickboxing; jiu-jitsu; ciclismo; corrida; surf e basquete.

O investimento anual nos atletas soma cerca de R$262 mil. No ano, foram conquistadas dezenas de medalhas em campeonatos estaduais, nacionais e mundiais. Alguns exemplos são a Liverj; Campeonato Estadual de Tiro com Arco; Campeonato Brasileiro de Kickboxing; Pan-Americano e Sul-Americano de Jiu-jitsu e Copa do Brasil de Taekwondo.

A secretária, Isis Chagas, ressalta a dedicação de profissionais qualificados nas mais diversas áreas e de atletas comprometidos. Ela pontua que o governo municipal também mantém mais de 15 modalidades esportivas atingindo 3,5 mil alunos e 25 equipamentos esportivos em funcionamento como Estádio Municipal Antônio Carneiro da Silva; Ginásio Poliesportivo Walth Miller Pessanha; Parque Aquático Municipal e Área Recreativa em João Francisco.

Isis Chagas cita, ainda, dezenas de quadras poliesportivas; campos society; campos de futebol; quadras de areia, distribuídos por diferentes bairros da cidade. As modalidades são recreação; iniciação esportiva; basquete; futebol de campo; futebol society; vôlei; futsal; tênis; taekwondo; natação; surf; ginástica popular; treinamento funcional; hidroginástica; musculação e tiro com arco.

OBJETIVOS ALCANÇADOS - “Finalizamos o ano com bastante êxito; os objetivos foram alcançados diante do que foi planejado para todo período”, afirma Isis Chagas analisando: “As escolinhas tiveram um volume muito grande de alunos, os nossos eventos esportivos superaram as expectativas com um elevado nível técnico e os jovens do Bolsa Atleta, trouxeram ainda mais medalhas e levaram o nome do nosso município para todo Brasil”.

Reforçando o levantamento, a secretária enfatiza que ao longo de 2023, a Secretaria de Esporte e Juventude realizou mais de uma centena de atividades - torneios, caravanas esportivas, campeonatos, aulões, integrações, cursos e participação em competições: “Entre elas os Torneios de Verão - que englobam várias modalidades esportivas e atividades recreativas nas Praias de João Francisco, Visgueiro e Barra do Furado, promovendo lazer, saúde e bem-estar a toda população, durante todo o ano”.

