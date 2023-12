Além de biópsias, a unidade instalada no Hospital Mariana Maria de Jesus oferece outros serviços - Foto Secom/Divulgação

Além de biópsias, a unidade instalada no Hospital Mariana Maria de Jesus oferece outros serviços Foto Secom/Divulgação

Publicado 25/12/2023 13:39 | Atualizado 25/12/2023 13:45

Quissamã – A ampliação do serviço municipal de cirurgia dermatológica no Hospital Mariana Maria de Jesus, a partir do dia oito de dezembro, pela Secretaria de Saúde de Quissamã (RJ), é uma das ações apontadas pelo governo municipal, de uma série de outras visando desfazer comentários de que os investimentos no setor estariam aquém da realidade.

A nova unidade oferece serviços como biópsias e cirurgias para remover lesões de pele. A relação de realizações divulgada pela Secretaria de Comunicação (Secom) é extensa. Entre elas (todas indicadas como “mais de”): 20 mil consultas médicas especializadas; 33 mil atendimentos realizados pelos médicos da Atenção Básica; 116 mil acompanhamentos; 19 mil procedimentos odontológicos; nove mil consultas odontológicas.

Destaca ainda 19 mil atendimentos fisioterapêuticos; 900 cirurgias realizadas; mais de 273 mil exames laboratoriais; 400 partos realizados; 73 mil ações assistenciais realizadas no Centro de Atenção Psicossocial; 268 mil atendimentos e procedimentos na emergência do Hospital Municipal; mutirão de cirurgia de catarata e de cirurgia de pterígio. Para reforçar o relato, a Secom pontua premiações pelo reconhecimento aos trabalhos realizados.

De acordo com a secretaria, o município se destaca como Melhor Experiência do Estado pelo trabalho com o tema "Vacina Eu, Tu e Eles no SUS: Estratégias adotadas para ampliar a cobertura vacinal”; 1º lugar na Categoria Saúde Coletiva-Aleitamento Materno pela Campanha de Amamentação no Agosto Dourado em 2023; 1º lugar no Prêmio Band Cidades Excelentes na categoria Saúde e Bem-Estar; além do Certificado de Honra ao Mérito pelo desempenho na

Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde.

Quanto à ampliação do serviço de cirurgia dermatológica, a secretária de Saúde, Milena Viana, explica, em postagem no portal do governo, que a iniciativa é devido à campanha de Dezembro Laranja, de conscientização sobre a prevenção do câncer de pele; ela realça que a ideia é agilizar o diagnóstico precoce, já que tratamentos iniciados mais cedo aumentam as chances de cura para o paciente.

Na mesma postagem, Milena Viana reforça que se trata de mais uma importante ação da Secretaria de Saúde com foco na agilidade do atendimento: “Estamos fazendo a ampliação do número de cirurgias dermatológicas no município; inclusive, a gente está no Dezembro Laranja e por isso é importante a ampliação dessas ações”.