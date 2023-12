Programa Quissamã Empreendedor aprova instalação de nova empresa na Zona Especial de Negócios - Foto: Divulgação

Programa Quissamã Empreendedor aprova instalação de nova empresa na Zona Especial de NegóciosFoto: Divulgação

Publicado 20/12/2023 13:21

Quissamã - Quissamã se prepara para receber um novo impulso econômico com a aprovação do contrato de concessão de incentivos para a instalação de um polo de produção e distribuição da empresa Guaraná Macahé. A reunião da Comissão de Análise e Parecer do Programa Quissamã Empreendedor, realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, deu sinal verde para a chegada da empresa na Zona Especial de Negócios (ZEN).

Com previsão de iniciar suas atividades no primeiro semestre de 2024, a Guaraná Macahé se compromete a utilizar mão de obra local, gerando novas vagas de emprego e contribuindo para o aumento da arrecadação municipal. O programa "Quissamã Empreendedor" visa atrair empresas para a expansão industrial na ZEN, localizada na RJ-196, próximo à localidade de Conde de Araruama.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Arnaldo Mattoso, destaca a importância da chegada da Guaraná Macahé para a economia local, reafirmando o papel estratégico da ZEN no desenvolvimento da região. A empresa enxerga em Quissamã uma posição estratégica, próximo à BR-101, facilitando a distribuição para grandes centros consumidores, como Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes e Espírito Santo.

Além da concessão do galpão na ZEN, que oferece a estrutura física necessária, a localização estratégica, a qualidade da água e outros insumos foram fatores decisivos para a escolha de Quissamã como novo polo de produção e distribuição da Guaraná Macahé. A parceria fortalece a visão de crescimento econômico e geração de oportunidades para a comunidade local.