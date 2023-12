Quissamã conquista medalhas de ouro e prata na Copa do Brasil de Taekwondo 2023 - Foto: Divulgação

Quissamã conquista medalhas de ouro e prata na Copa do Brasil de Taekwondo 2023Foto: Divulgação

Publicado 18/12/2023 15:43

Quissamã - Os atletas Leonardo Ribeiro e Emanuel da Conceição, representando Quissamã, deixaram sua marca na Copa do Brasil Embaixador da Coreia 2023, realizada nos dias 13 e 14 de dezembro, no SESC Ceilância, em Brasília. Leonardo sagrou-se campeão brasileiro na categoria adulto até 80kg, enquanto Emanuel conquistou a medalha de vice-campeão na categoria cadete até 61kg. O evento foi organizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo - CBTKD.

A cidade de Quissamã também se destacou na categoria adulto acima de 80kg, com Jhonny Braga conquistando o 7º lugar. Os três atletas são beneficiários do Programa Bolsa Atleta, oferecido pela Prefeitura de Quissamã por meio da Secretaria de Esporte e Juventude.

O mestre Joelson Galson, orgulhoso dos resultados alcançados, destacou a importância das conquistas para a equipe e a cidade. "Levar três atletas para a Copa do Brasil e voltar com duas medalhas é muito bom para a equipe e para nossa cidade. Os três atletas estão de parabéns por terem nos representado neste evento de alto nível", afirmou.

Quissamã conquistou a vaga para a Copa do Brasil após a Copa Carioca realizada em outubro deste ano. Leonardo Ribeiro expressou sua satisfação com o desempenho. "Graças a Deus conseguimos levar essa vitória para o nosso Estado. Eu, na minha categoria de menos 80, e Emanuel, vice-campeão na categoria cadete, conseguimos ser campeões", disse Leonardo, agora bicampeão brasileiro.

Os resultados positivos refletem o investimento contínuo em políticas públicas para apoiar atletas em Quissamã. O taekwondo é uma das mais de 15 modalidades promovidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Juventude. Somente em 2023, a equipe conquistou quase 50 medalhas em diversas competições, consolidando-se como uma potência esportiva na região.

"O ano de 2023 foi bom para o nosso taekwondo, e fechamos o ano com esse desempenho na Copa do Brasil. Isso mostra a força do nosso taekwondo. A expectativa para 2024 é boa, vamos treinar forte porque meu objetivo é colocar nossa equipe nestes eventos estaduais e nacionais. O projeto Bolsa Atleta também ajuda muito os atletas a representarem mais nosso município nestas competições", concluiu Joelson.