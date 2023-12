Os interessados devem acessar o site da Prefeitura de Quissamã ou ir até a Secretaria de Cultura - Foto: Divulgação

Publicado 13/12/2023 15:19

Quissamã - Foram prorrogadas até 30 de janeiro as inscrições nos editais de Seleção de Projetos 05 e 06/2023 com base no Art.8 da Lei Paulo Gustavo. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura de Quissamã (www.quissama.rj.gov.br) ou ir até a Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, em dias úteis, das 9h às 11h e das 14h às 16h.

Publicado pela Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, o Edital de Seleção de Projetos 05/2023 no valor total de R$169.900,14, contemplará 26 projetos culturais do Setor Audiovisual nas categorias de curta-metragem, documentário, videoclipe (música autoral ou apresentação cultural), cinema itinerante e formação.

Já o Edital 02/2023, no valor de R$68.824,24, beneficiará 36 projetos de apoio ao Setor Cultural nas categorias de cultura popular (carnaval, danças folclóricas, capoeira, cultura afro-brasileira, cantigas ou contação de lendas), economia criativa (artesanato e gastronomia), música (composição e gravação em estúdio), teatro (projetos de teatro), dança (apresentação), literatura (publicação de livro), artes plásticas, visuais e urbanas (pintura em grafite ou exposição de artes plásticas), patrimônio cultural (restauração ou digitalização de documentos) e artes livres (segmentos artísticos variados).

Para se inscrever, o agente cultural precisa residir no município de Quissamã há pelo menos dois anos e ser pessoa física ou Microempreendedor Individual (MEI); pessoa jurídica com fins lucrativos; pessoa jurídica sem fins lucrativos; ou coletivo/grupo sem CNPJ representado por pessoa física.

Os editais completos com toda a documentação necessária estão disponíveis no site da Prefeitura de Quissamã. Em caso de dúvidas e informações, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail leipaulogustavoquissama@gmail.com.